La compagnie hongroise à bas coût Wizz Air va mettre en place des vols Erévan-Larnaca, Erévan-Vilnius, Erévan-Vienne

La compagnie aérienne hongroise à bas coût Wizz Air va mettre en place à partir du 1er juin 2020 la ligne Erévan-Larnaca (Chypre)-Erévan. Ces vols seront de deux fois par semaine et sont au départ et à l’arrivée de l’aéroport international Zvartnots d’Erévan. Wizz Air mettra également en place à partir d’avril la ligne aérienne Erevan-Vilnius-Erévan et Erévan-Vienne-Erévan à raison de deux vols hebdomadaires également.

Krikor Amirzayan