La neige et le froid intense attendus sur l’Arménie dès aujourd’hui

A partir d’aujourd’hui samedi 8 février les météorologues Arméniens prévoient l’arrivée d’un grand froid sur l’Arménie. Gaguik Sourenyan le responsable du service météo d’Arménie écrit « vendredi 7 févier jusqu’au samedi 8 février midi la neige tombera sur les reliefs en Arménie et le soit du 8 février jusqu’au matin du dimanche 9 février la neige sera présente sur toute l’Arménie. Et à divers endroits cette neige sera très abondante. Avec une tempête de froid qui accompagnera cette neige. La nuit du 8 février les températures afficheront une très nette baisse et le verglas est à prévoir sur toutes les routes de la République. La température chutera de 10 à 15 degrés et entre le 8 et le 11 février elle pourrait descendre de 18 à 20 degrés ».

Krikor Amirzayan