Disparition de Gérard Margossian

Nous venons de perdre un grand Arménien.

Il y a des héros qui s’illustrent par le combat en temps de guerre : dans l’histoire récente de l’Arménie, il y a eu Antranik, Monte et tant d’autres dont les cercueils furent recouverts du drapeau.

Mais il y a aussi une autre catégorie de héros, dont on parle peut-être moins : les héros de la paix, c’est à dire ceux de la reconstruction et de l’aide humanitaire.

Gérard Margossian faisait partie de ceux-là. Il avait, par amour pour l’Arménie, et par souci d’efficacité aussi, choisi de rester sur place en permanence.

Il mérite également que l’hommage symbolique du drapeau lui soit rendu, témoignage de la reconnaissance de la patrie pour l’ensemble de son action pour l’Arménie.

Gérard a toujours travaillé dans l’ombre et la discrétion : je ne me souviens pas d’avoir vu de photo de lui ou lu d’interview de sa part dans un journal arménien en diaspora .

Ceci dit, il était un acteur de terrain identifié et reconnu. Tous ceux qui avaient des projets humanitaires en Arménie ont eu recours à un moment ou à un autre à son aide logistique, matérielle ou à ses conseils de terrain, et ce souvent dès leur arrivée en Arménie. Gérard connaissait en effet le terrain mieux que personne et il portait les femmes et les hommes du pays dans son cœur.

Depuis 1988, d’abord avec SOS Arménie, avec le soutien de son frère Roland, grâce à l’UMAF aussi, Gérard a apporté aide matérielle et réconfort de grande ampleur à l’Arménie meurtrie. Pendant près de trente ans ensuite, qu’il vente ou qu’il pleuve, par temps de neige, de brouillard ou de verglas, Gérard a parcouru des milliers de kilomètres dans tout le pays. Il a sillonné les routes boueuses et défoncées, de Gumri à Goris, de Vanadzor à Kamo, d’école en « mangadoun » (orphelinat) ; d’hôpital en maison de retraite ; du chantier de construction d’une école à l’usine de lait... Parfois seul, parfois avec l’équipe de l’association « Aznavour pour l’Arménie » qu’il a longtemps dirigée.

Tour à tour logisticien de cette aide humanitaire, conseiller technique, comptable, il faisait tout aussi bien office d’ingénieur, d’électricien, de chef de chantier de construction mais aussi de chauffeur, portefefaix, électricien, carreleur, plombier, pourvoyeur de groupes électrogènes ou de pièces de rechange mécaniques pour la camionnette de l’association ou pour celle d’un ami en difficulté. Il était aussi pourvoyeur de médicaments, de lait, de produits alimentaires de première nécessité ou de vaccins, que ce soit pour les orphelinats ou pour les uns et les autres... Il n’a jamais ménagé ses efforts.

Attentif à ce que le moindre denier reçu pour l’aide humanitaire dont il était responsable soit dépensé à bon escient, il était économe pour ses dépenses personnelles mais immensément généreux envers les autres avec ses deniers personnels.

Il n’y avait pas de limites à cette générosité et à sa gentillesse. Sans parler de sa permanente disponibilité et hospitalité. Il était humble et croyant. La misère et la corruption le révoltaient. L’injustice aussi. Et malgré sa discrétion et son souci « de ne pas déranger », comme il le disait, il n’hésitait pas, quand c’était nécessaire, à contacter un ami « haut placé » pour résoudre un problème humanitaire ponctuel ou gérer une situation de détresse urgente.

Nous pouvons aujourd’hui être immensément reconnaissants à ce grand patriote au sourire serein et distingué pour l’immense travail humanitaire qu’il a accompli pendant plus d’un quart de siècle.

Madame l’Ambassadrice d’Arménie en France lui a rendu hommage en assistant à ses obsèques ce 31 janvier 2020 à l’Église de la rue Jean Goujon à Paris.

J’ai une pensée émue pour toute sa famille et tous ceux qui l’aimaient à Paris, à Bordeaux et dans toute l’Arménie. Et particulièrement pour les plus jeunes d’entre eux, Peter et Micha, ses petits-fils, dont il me parlait avec fierté.

Que la terre, cher Gérard, te soit légère...

Hugues Kiatibian