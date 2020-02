Marseille a accueilli Valérie Toranian

Salle mythique du music-hall, de la pantomime et de la chanson française où jadis s’étaient produits Piaf, Fernandel, Trenet, Brel, Brassens, Montand et Aznavour entres autres, l’ Alcazar devenue Bibliothèque municipale le 30 mars 2004 , après un lifting spectaculaire, ouvrait ses portes ce jeudi 6 février à un public nombreux venus assister à une conférence de Valérie Toranian.

Proposée et organisée dans le cadre du « Cycle de la transmission » par Marseille Espérance, instance qui, depuis sa création en 1990, réunit autour du Maire de la Ville, les responsables religieux catholiques, arméniens, protestants, orthodoxes, musulmans, juifs et bouddhistes, ainsi que leurs délégués, cette conférence avait comme thématique : « Transmission, identité et République : l’héritage arménien ».

Maîtresse de cérémonie, Yseult Lugagne Delpon, veillait au bon déroulement de la conférence animée par Xavier Mery, adjoint au Maire, le Père Aram Ghazaryan, prêtre diocésain de la Cathédrale apostolique arménienne des Saints Traducteurs à Marseille et le Père Christophe Roucou de l’Eglise catholique, modérateur de la soirée.

« L’ÉTRANGÈRE »

Livre référence et fil rouge de la soirée, « L’Etrangère »publiée par Valérie Toranian, chez Flammarion en 2015, Grand Prix de « L’Héroïne Madame Figaro », était au cœur de cette conférence.

Femme aux multiples facettes, éprise de justice, militante de la cause arménienne, du droit des femmes, journaliste, auteure, mère de deux garçons, humaniste, profondément républicaine, partageant avec bonheur ses deux cultures, française et arménienne, Valérie Toranian est un visage de cette communauté qui a su s’intégrer et réussir dans la République en transmettant ses valeurs et ses traditions.

L’héritage arménien par excellence, avec la fierté d’être une citoyenne française à part entière.

« L’amour de l’Arménie, de la France et de la famille sont au cœur de votre livre » : Xavier Mery

Adjoint au maire, l’élu a rendu hommage à Valérie Toranian : « votre parcours exceptionnel, votre travail, votre talent témoignent de votre capacité à réussir, à dépasser la douleur du passé et conjuguer votre double culture, si importante pour vous ».

Afin de dénoncer le génocide et son négationnisme, Xavier Mery a illustré ses propos en citant un extrait du livre.

« cette négation est un noeud coulant qui empêche tout arménien non pas de vivre, mais de respirer normalement ».

« Votre part arménienne est intrinsèquement liée au génocide des arméniens, a souligné Xavier Mery en ajoutant que, l’Etat turc ne pourra jamais effacer ni son passé, ni ses crimes génocidaires ».

« Valérie Toranian, symbole pour notre communauté, un exemple d’intégration » : Père Aram Ghazaryan

C’est par ces paroles fortes que le Père Aram Ghazaryan a accueilli la romancière.

Il a souligné le parcours remarquable de cette petite fille d’arméniens rescapés du génocide, arrivés à Marseille en 1920.

L’ecclésiastique a rappelé l’importance de l’Arménie dans le cœur de cette « militante de la cause arménienne, en qui la soif de justice et de reconnaissance est toujours présente », avant de remercier chaleureusement Valérie Toranian pour son engagement et ses combats vécus et futurs.

Le Père Christophe Roucou, modérateur de la soirée, a rendu hommage à Robert Vigouroux, ancien maire de Marseille qui avait créé l’instance Marseille Espérance le 29 juin 1990.

Face à son public, Valérie Toranian a fait part de son plaisir d’être présente à cette conférence.

Journaliste, auteure, c’est avec précision, force et détaille qu’elle a expliqué l’arrivée des arméniens sur le sol français dans les années 1920.

« Ils ne fuyaient pas la misère, ils fuyaient l’extermination totale, ils n’avaient pas le choix », dit-elle.

LES RESTES DE L’ÉPÉE

Très émue, évoquant la mention « pas de retour possible », sur les passeports de ses grands-parents, rescapés du génocide perpétré par les turcs, ces « restes de l’épée », sont les rares survivants, désignés ainsi par les turcs génocidaires.

L’INTÉGRATION

Valérie Toranian a marqué l’importance des valeurs d’éducation, de politesse et de respect dans la société.

Elle a évoqué le mariage de son père arménien, avec sa mère française de souche, afin certainement de mieux embrasser et épouser cette France et s’intégrer dans ce pays de libertés.

Citoyenne française à part entière, riche de ses deux cultures, Valérie Toranian est très proche de ses copines juives, qui partagent la même histoire tragique.

Elle dit condamner et regretter qu’Israël ne reconnaisse pas le génocide des arméniens.

LA TRANSMISSION

Enfant, Valérie était baignée dans les silences et les secrets d’Aravni qui ne parlait pas du génocide et des atrocités.

Ainsi sa famille a transmis à Valérie « le sens de l’Histoire et du tragique », dit-elle.

Valérie Toranian percevra également une blessure, une douleur et une injustice de ce terrible destin.

Plus tard, sa maman, professeur de Français, lui transmettait l’amour de la France, de l’école, des maîtres et des Grands hommes, quand sa grand-mère Aravni, avec gourmandise lui transmettait la culture et les saveurs de la cuisine arménienne.

« LE GÉNOCIDE EST EN EUX » Valérie Toranian

Vivant avec cette plaie ouverte, jamais cicatrisée, les arméniens n’ont pas besoin de longs discours pour parler du génocide, « le génocide est en eux », dit-elle en ajoutant que la négation du génocide est très lourd dans le vécu des arméniens.

Fustigeant l’Etat négationniste turc, Valérie Toranian a dénoncé son cynisme et sa violence.

Elle a souligné son admiration pour certains turcs de la société civile, qui avec courage, au péril de leurs vies, dénoncent ce crime d’Etat et sa négation.

L’AMOUR DE LA RÉPUBLIQUE

Citoyenne engagée, mère aimante, Valérie Toranian a déclaré espérer avoir transmis ses valeurs et l’amour de la République.

Elle a manifesté son soutien aux enseignants qui ont une tâche colossale, « ils sont les premiers remparts contre le communautarisme », dit-elle.

LE DEVOIR DE MÉMOIRE

Évoquant la reconnaissance du génocide des arméniens par la France, elle a déclaré que c’est en tant que français, en tant que citoyens, que les arméniens se sont battus pour cette reconnaissance, c’est une lutte juste et humaniste, a affirmé Valérie Toranian.

Elle a également évoqué la nécessité d’une loi pour la pénalisation de la négation du génocide.

Cette négation est insupportable pour les descendants des victimes arméniennes.

Valérie Toranian a dénoncé avec force la stratégie d’infiltration de la Turquie, dans les instances de la République , en présentant des listes dans les élections locales.

« LA RÉPUBLIQUE PROTÈGE CHACUN D’ENTRE NOUS »

Avant de répondre aux questions posées par le public, Valérie Toranian a mis en avant les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité de la République, rendant hommage aux Grands hommes qui ont illuminés le Pays des lumières.

Alain Sarkissian