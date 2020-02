Combats entre armée et jihadistes dans une ville stratégique

Des combats opposent les forces du régime syrien à des jihadistes et des rebelles dans une ville stratégique du nord-ouest et ses environs, où le pouvoir de Bachar al-Assad poursuit son offensive, a rapporté une ONG. Les forces gouvernementales sont entrées mercredi soir dans la ville de Saraqeb, à la jonction de deux autoroutes stratégiques dans la province d’Idleb, et les jihadistes ont lancé une contre-offensive pour entraver leur progression, a indiqué l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH). La Turquie, qui a des troupes déployées dans le nord-ouest où elle soutient des (...)