Revue de la presse arménienne du 04 février 2020

Le parti au pouvoir veut promulguer une nouvelle législation qui lui permettrait de contourner la Cour constitutionnelle pour modifier la Constitution du pays/ La presse indique que la majorité pro-gouvernementale du Parlement a fait part de son intention de promulguer une nouvelle législation qui lui permettrait de contourner la Cour constitutionnelle (CC) pour modifier la constitution du pays. Ce projet a provoqué les inquiétudes de l’opposition. La presse note que le député du parti au pouvoir, ancien journaliste du quotidien Haykakan Jamanak de Nikol Pachinian, a rédigé ce projet de loi dans un contexte de tensions croissantes entre le Premier ministre, Nikol Pachinian, et la CC et son président, Hrayr Tovmasyan, en particulier. Le Parlement devrait en débattre le 6 février lors d’une session extraordinaire. La presse rappelle qu’en vertu de la législation existante, la CC doit examiner et valider tout changement constitutionnel avant qu’il puisse être soumis à un référendum ou être adopté par le Parlement. Le projet de loi rendrait non obligatoire l’approbation de la réforme constitutionnelle par la CC. Il fait valoir qu’un chapitre de la Constitution arménienne définissant les mécanismes de ces réformes ne fait aucune référence à la CC. La presse note cependant qu’un autre chapitre énumère la validation des changements constitutionnels parmi les compétences de la CC. Des figures de l’opposition et d’autres critiques du gouvernement ont déjà cité cette disposition pour qualifier d’inconstitutionnelle l’initiative de Hovakimian. Ce dernier a refusé de commenter le projet de loi. La leader du groupe parlementaire du parti au pouvoir, Lilit Makunts, était également réticente à expliquer la raison officielle de ce projet. La presse note que le projet de loi prive également le Président de la République de son pouvoir de signer les amendements constitutionnels. D’après les sources de Joghovourd, même au sein du parti au pouvoir les avis sont partagés quant à ce projet de loi qui veut de facto « exclure les Présidents de la République d’Arménie et de la CC du processus d’amendements constitutionnels ». Pour 168 jam « il est évident » que le projet a comme objectif de « contourner la CC, intervenir dans les dispositions transitoires de la Constitution et régler la question des sept juges de la CC ». Selon Aravot, les amendements constitutionnels de 2005 et 2015 étaient fait frauduleusement, mais même si certains disent que ces nouveaux amendements visent à « corriger » ces fraudes, ce genre d’amendements est une « cicatrice pour l’Etat ». « Ne faisions pas de sorte que les prochaines autorités soient obligées de porter un bandage sur les violation commises aujourd’hui » conclut Aravot.

La déclaration du Président de la Commission de Venise sur la situation de la Cour constitutionnelle d’Arménie/ La presse indique que le Président de la Commission de Venise, Gianni Buquicchio, a fait une déclaration sur la situation de la Cour constitutionnelle (CC) d’Arménie. Il a appelé toutes les parties à faire preuve de retenue et à désamorcer cette situation préoccupante afin d’assurer que la Constitution de l’Arménie soit mise en œuvre normalement. « Suite à ma déclaration du 29 octobre 2019[cf. revue du 29 au 30 octobre 2019], je reste préoccupé par le conflit ouvert impliquant la Cour constitutionnelle d’Arménie. Je partage les préoccupations des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à cet égard [cf. revue du 1er au 3 février 2020] ». Buquicchio a rappelé les recommandations formulées dans l’avis de la Commission de Venise adopté en octobre 2019 (cf. revue du 16 au 17 octobre 2019), selon lesquelles tout régime de retraite anticipée applicable à la CC doit rester strictement volontaire, exclure toute pression politique ou personnelle indue sur les juges concernés et doit être conçu de manière à ne pas influencer l’issue des affaires pendantes. Selon lui, « des déclarations et actes publics récents ne correspondent pas à ces critères et ne sont pas propices à désamorcer la situation ». Commentant cette déclaration, Amram Makinyan, avocat du Président de la CC, Hrayr Tovmasyan, a indiqué que Buquicchio a ainsi confirmé que les dernières déclarations et actions des autorités politiques arméniennes n’étaient pas conformes aux approches de la Commission de Venise sur la retraite anticipée des juges de la CC. Selon lui, il s’agit également d’un signal direct adressé au parti au pouvoir en Arménie pour qu’il s’abstienne de toute nouvelle action sur le « projet anticonstitutionnel mis en circulation ». Selon Hraparak, dans leur réactions, les représentants du parti au pouvoir ont « manipulé » la déclaration en interprétant qu’elle était plutôt adressée à la CC et pas au gouvernement. D’après Hraparak, les autorités devraient être alertées par cette déclaration. 168 jam rappelle que l’Arménie est membre de la communauté internationale et a de nombreux engagements internationaux, et « ces étapes de pression pure et simple » ne peuvent rester sans conséquences.

Entretien téléphonique entre le Premier ministre arménien et le Président du Conseil européen/ La presse indique qu’à l’initiative de la partie arménienne, le Premier ministre, Nikol Pashinyan, a eu un entretien téléphonique avec le Président du Conseil européen, Charles Michel. Les parties ont discuté des questions concernant les relations Arménie-UE et se sont déclarées disposées à poursuivre le développement de la coopération Arménie-UE, y compris les relations commerciales et économiques. D’après le communiqué, l’agenda des réformes démocratiques en Arménie était au cœur de la discussion. Nikol Pashinyan et Charles Michel ont également échangé des vues sur leurs attentes du prochain Sommet du Partenariat oriental à Bruxelles en juin prochain.

L’ancien procureur général se dit prêt à revenir en Arménie et à comparaître devant les enquêteurs à condition que son interrogatoire soit public/ L’ancien procureur général d’Arménie, Gevorg Kostanyan, a déclaré que « malgré le fait que les poursuites contre moi n’aient aucune base juridique, logique et matérielle » il était prêt à revenir et à répondre publiquement à toutes les questions des enquêteurs. Rappelons que des poursuites pénales ont été engagées contre lui dans le cadre de l’affaire du 1er mars 2008 (cf. revue du 26 novembre 2019). Kostanyan a demandé d’organiser une « discussion publique en direct chez ou avec le Premier ministre arménien », avec la participation du chef du service spéciale d’enquête et du procureur général, de juristes et d’experts internationaux. Selon lui, ce type de discussion permettrait au public de comprendre « ce qui se passe réellement ». Kostanyan a également accusé les autorités de la présentation unilatérale de la question sur les diverses plateformes internationales et a ainsi insisté pour que les représentants du CdE et de l’UE, ainsi que les ambassadeurs accrédités en Arménie soient invités et participent aux discussions. Il a déclaré que si les autorités ont « des difficultés dans l’invitation des diplomates et des experts », il assurera leur présence. Selon Kostanyan, si au cours de cette discussion publique, les enquêteurs parviennent à présenter « au moins un élément de preuve » justifiant l’accusation portée contre lui, il est prêt à « assumer l’entière responsabilité pénale ». Le service spécial d’enquête a réagi à la déclaration de Kostanyan en indiquant qu’il était surprenant que Kostanyan, qui a autrefois occupé le poste de procureur général d’Arménie, présente une proposition « irréaliste » de tenir une audience publique sur l’affaire pénale. D’après eux, il s’agit d’ « un autre prétexte pour ne pas comparaître devant les enquêteurs ». Les enquêteurs ont exhorté Kostanyan à revenir et à se présenter devant les enquêteurs.

Nouvelle affaire pénale impliquant le Ministère de la Défense et la société d’armement russe ORSIS/ La presse indique qu’une nouvelle affaire pénale a été ouverte pour obstruction au travail d’un avocat représentant les intérêts de la société d’armement russe ORSIS en Arménie par un employé du Ministère de la Défense. La presse rappelle qu’en 2019, ORSIS avait été inscrite sur la « liste noire » des fournisseurs d’armes aux structures du pouvoir arménien, immédiatement après l’échec de l’appel d’offres du Ministère arménien de la Défense pour la fourniture d’équipements militaires pour plusieurs millions de dollars, auquel cette société a participé. Plus tard, le Ministère russe de l’industrie et du commerce a demandé au Ministre arménien de la Défense, David Tonoyan, d’examiner la situation, jugeant la décision appliqué à l’ORSIS « non motivée ». La première affaire pénale pour « attitude négligente à l’égard du service » a été engagée sur le fait de la perturbation de l’appel d’offres. Plus tard, l’avocat représentant ORSIS en Arménie a déclaré que la société avait été exclue de la « liste noire ». Selon les sources de RIA Novosti, une nouvelle affaire pénale a été ouverte par le Service spécial d’enquête d’Arménie sur l’appropriation d’un cadeau de valeur par un haut représentant du Ministère arménien de la Défense et sur l’obstruction par un fonctionnaire du même Ministère à l’activité d’un avocat représentant les intérêts de l’ORSIS. La porte-parole du Service spécial d’enquête a confirmé cette information. Selon elle, les deux affaires pénales ont été fusionnées en une seule procédure et l’enquête respective est en cours. D’après Factor.am, le vice-ministre de la Défense, Makar Ghambaryan, serait impliqué dans l’affaire pénale ORSIS.

Projet de loi sur les amendements à la loi sur les ONG/ La presse indique que la Commission permanente parlementaire des droits de l’homme et des affaires publiques a discuté du projet de loi sur les amendements à la loi sur les ONG. D’après les amendements, les ONG enregistrées et opérant en Arménie doivent désormais fournir chaque année des informations sur le nombre de leurs membres et les sources de leur financement. Si l’information est présentée tardivement ou n’est pas claire ou ne correspond pas à l’activité, l’ONG concernée devra payer une amende et devra également soumettre l’information demandée. Les représentants de toutes les factions du Parlement ont exprimé leur inquiétude à propos de ce projet de loi.

L’Arménie enregistre la plus faible inflation parmi les États membres de l’UEE/La presse indique que la plus faible inflation annuelle parmi les États membres de l’Union économique eurasiatique a été enregistrée en Arménie pour l’année 2019 - 0,7 %, tandis que la plus forte a été enregistrée au Kazakhstan - 5,4 %.

