La production de brandy en Arménie en 2019 a augmenté de 41,5% pour atteindre 43,50 millions de litres, a déclaré le Comité national des statistiques.

Selon les statistiques, la production de vin a augmenté de 31,6% à 12,67 millions de litres, et la production de champagne a bondi de 34,2%, à 1,01 millions de litres.

La production de vodka, de liqueurs et d’autres boissons alcoolisées a augmenté de 18,6% pour s’établir à 5,9 millions de litres et la production de bière a augmenté de 11,4% pour atteindre 26,25 millions de litres. La production de whisky a diminué de 11,4%, à 712 900 litres.

La production de boissons gazeuses à base de légumes et de fruits s’est élevée à 13,53 millions de litres, soit 5,7% de plus qu’en 2018, la production d’eau minérale gazeuse a augmenté de 9,9% à 45,01 millions de litres et la production d’eau non gazeuse a augmenté de 26,5% à 49,81 millions de litres .