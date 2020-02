A 105 ans, Nourhan Yousoupovitch né en 1915 en Arménie occidentale et vivant en Italie désire devenir citoyen arménien

Nourhan Yousoupovitch, 105 ans, citoyen italien désire également avoir la nationalité arménienne. Les autorités arméniennes chargées des passeports et des visas, avec à leur tête Mnatsakan Bitchakhtchyan ont confirmé l’information. « Nourhan est né en 1915 en Arménie occidentale, il a 105 ans est il est citoyen d’Italie. Il désire avoir le passeport arménien et devenir citoyen d’Arménie. Nous avons face à ce dossier exceptionnel été chez lui afin d’éviter qu’il se déplace auprès de l’administration. Nous lui souhaitons santé et longue vie » a écrit Mnatsakan Bitchakhtchyan sur sa page facebook avec quelques photos de Nourhan Yousoupovitch né l’année du génocide.

Krikor Amirzayan