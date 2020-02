Un haut-responsable de l’armée russe a évoqué à Bakou la coopération militaire russo-azérie

Le 6 février à Bakou, Valery Gerasimov un haut-responsable de l’armée russe a rencontré le général azéri Nadjmatin Sadikov ainsi que le président Ilham Aliev. Les discussions ont porté sur la situation internationale et la sécurité régionale. V. Gerasimov et N. Sadikov ont également analysé « les questions de coopération militaire et des armes » entre la Russie et l’Azerbaïdjan. La coopération militaire en mer Caspienne fut également à l’ordre du jour des discussions.

Krikor Amirzayan