Le retour de l’international arménien Henrikh Mkhitaryan pour AS Roma-Bologne demain soir

Le club AS Roma a annoncé le retour de l’international arménien Henrikh Mkhitaryan après une blessure de plus d’un mois. L’entraîneur de l’AS Roma, Paolo Fonseca a intégré l’Arménien dans la liste des 23 joueurs programmés dans la feuille de match pour la rencontre AS Roma-Bologne de la 23e journée de Série A italienne. Le match se déroulera demain vendredi 7 février à 20h45 à Rome.

Krikor Amirzayan