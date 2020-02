A l’initiative de l’association Arménie Echange et Promotion (AEP), plus de 150 personnes ont assisté à Grenoble, mardi 4 février 2020, à la représentation Parce qu’ils sont arméniens, adaptée du livre de Pinar Selek par la compagnie théâtrale « L’Ourag’enchant’é » de Genève.

Les deux jeunes actrices-chanteuses-musiciennes talentueuses, dont l’une incarnait la sociologue turque, ont réussi dès leur entrée en scène à émouvoir le public. Une évocation de la situation des arméniens dans la Turquie contemporaine, à travers un dialogue avec Hrant Dink, journaliste assassiné en 2007, avec en toile de fond le génocide de 1915.

Un témoignage puissant, authentique, porteur d’espoir qui met en lumière les tabous de la société turque envers ses minorités.

La compagnie poursuivra sa tournée en France : Marseille (7/02), Paris (25/02), Périgueux (27/05),… A ne pas manquer.

Un intermède musical de l’atelier d’AEP composé de 6 instrumentistes et de 5 chanteuses a fait connaitre au public deux pièces de musique populaire.

Un délicieux buffet de spécialités arméniennes a clôturé cette soirée conviviale grandement appréciée par l’ensemble des participants.

Contacts :

Arménie Echange et Promotion : 06 78 11 28 19 / catherine.AEP@gmail.com

Compagnie de « L’ Ourag’ enchant’é » : 06 22 47 36 15 / ouragenchante@gmail.com

Mise en scène : Alexis Bertin / Jeu et musique : Lorianne Cherpillod et Mathilde Soutter

Sur Facebook : https://www.facebook.com/loucherpillod