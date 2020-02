12 préselectionnés pour représenter l’Arménie à l’Eurovision... Dont Agop !

La radio-télévision nationale arménienne, l’AMPTV, à mis en ligne les 12 chansons qui composent sa sélection nationale pour cette année. Parmi elles, celle du trentenaire français Agop, intitulée Butterflies.

« Je suis ravi de faire partie des 12 artistes pré-sélectionnés par l’Arménie pour représenter le pays à l’Eurovision 2020 », a commenté l’artiste. Le titre coloré choisi par l’équipe de l’émission Depi Evratesil (Destination Eurovision) a été composé par les talentueux DJ arméniens Haik Solar et Arni Rock, et écrit par Dzvoninar Melkomian.

12 chansons seront présentes lors de la finale nationale qui se déroulera le 15 février, à 19h (heure française), sur la 1re chaîne nationale de télévision arménienne (regardable sur le Canal 713 (SFRbox) ou 651 (Freebox)). La liste complètes des chanteurs et chansons est la suivante :

Agop – Butterflies

Arthur Aleq – Heaven

Athena Manoukian – Chains On You

ERNA – Life Faces

EVA Rida – No Love

Gabriel Jeeg – It’s Your Turn

Hayk Music – What Is To Be In Love

Karina EVN – Why ?

Miriam Baghdasaryan – Run Away

Sergey & Nikolay Harutyunov – Ha, Take a Step

Tokionine – Save Me

Vladimir Arzumanyan – What’s Going On Mama