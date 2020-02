La Russie doit freiner le régime à Idleb

Istanbul, 6 fév 2020 (AFP) - Le chef de la diplomatie turque Mevlut

Cavusoglu a exhorté jeudi la Russie à faire stopper les attaques du régime

syrien dans la province rebelle d’Idleb « le plus rapidement possible ».

"Nous nous attendons à ce que la Russie freine le régime le plus rapidement

possible", a déclaré M. Cavusoglu lors d’une conférence de presse retransmise

par les télévisions turques depuis Bakou.

Ses déclarations interviennent au lendemain d’une nouvelle avancée des

troupes du régime syrien dans le nord-ouest de la Syrie où elles ont pénétré

mercredi dans la ville clé de Saraqeb dans la province d’Idleb.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme, une ONG, les militaires

turcs déployés dans un poste d’observation au nord de Saraqeb ont bombardé à

l’artillerie les forces du régime pour tenter de stopper leur avancée. Ces

tirs n’ont pas été confirmés par Ankara.

L’entrée des forces progouvernementales syriennes à Saraqeb est survenue

quelques heures après un ultimatum lancé par le président turc Recep Tayyip

Erdogan sommant Damas de faire reculer ses troupes à Idleb pour les éloigner

des postes d’observation militaires établis par la Turquie aux termes d’un

accord avec la Russie.

Ankara ne cesse de hausser le ton à l’égard de Damas depuis des combats

inédits lundi entre les forces du régime et les militaires turcs qui ont fait

plus de 20 morts des deux côtés.

M. Erdogan a indiqué mercredi avoir demandé à son homologue russe Vladimir

Poutine de museler les forces du régime, avertissant qu’Ankara riposterait à

toute éventuelle attaque visant ses militaires en Syrie.

M. Erdogan reproche à la Russie de ne pas faire assez pression sur Damas,

dont la poursuite de l’offensive à Idleb avec l’appui de Moscou semble mettre

à rude épreuve la coopération russo-turque sur le dossier syrien.

Même si la Turquie soutient des groupes rebelles et la Russie le régime,

les deux pays ont renforcé leur coopération sur ce dossier depuis 2016,

s’imposant comme des acteurs majeurs en Syrie.

Selon M. Cavusoglu, une délégation russe est prochainement attendue en

Turquie pour des discussions sur la Syrie et une rencontre entre les

présidents Erdogan et Poutine pourrait avoir lieu « si besoin ».

"La Russie n’est pas notre cible sur le terrain. Notre objectif est de

mettre fin aux combats", a-t-il ajouté.