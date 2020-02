Au cours du 19e siècle, les amiras et l’église étaient les représentants du peuple arménien auprès des autorités ottomanes. C’est dans ce contexte que se situe ce roman politico-historique écrit en 1903 qui révèle la condition sociale des Arméniens de province par rapport à ceux de la capitale. Les deux principaux personnages incarnent des Arméniens ayant réellement existé. L’amira Hayrabed Efendi de Constantinople qui compose avec les autorités turques par réalisme en pensant éviter à ses protégés d’Orta-Keuy les spoliations et les massacres, et aussi, il faut le dire, par intérêt financier personnel se voit défié par Der Houssig, un prêtre fraîchement débarqué de sa province et qui prône la résistance armée. Il ne faut pas oublier que ce roman a été écrit après les massacres de 1895-96 qui ont vu l’éclosion des partis politiques.

