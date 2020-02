Revue de la presse arménienne du 1er au 03 février 2020

Sur les relations franco-arméniennes/ Revenant sur le discours du Président de la République, Emmanuel Macron, au Conseil de Coordination des organisations arméniennes de France (CCAF) (cf. revue du 31 janvier 2020), la presse rend compte des avis des politologues sur les relations franco-arméniennes. Selon Ruben Mehrabian, l’Arménie et la France disposent d’une énorme ressource de relations, qui n’a pas été pleinement capitalisée, même si ces dernières années, notamment en lien avec la révolution, il y a un rapprochement, une plus grande chaleur dans ces relations. D’après l’expert, il faut enrichir le contenu économique des relations bilatérales. Il note que le Président arménien travaille activement dans ce sens en rencontrant régulièrement les dirigeants des géants industriels français. Quant aux efforts de l’Arménie, Mehrabyan a déclaré que cela aurait pu être mieux, tout en notant que les relations avec la France ont toujours été une priorité pour la diplomatie et la direction politique arménienne. Quant au rôle de la France dans le conflit du Karabakh, le politologue a déclaré que la France peut jouer un rôle important, mais pas à elle seule. En ce qui concerne les progrès possibles dans les négociations évoqués par le Président de la République, d’après l’expert, les progrès qui peuvent être réalisés en ce moment peuvent concerner la formation de garanties de non-reprise de la guerre. Selon l’analyste politique, Narek Minasyan, la politique étrangère française doit également être examinée dans le contexte des évolutions au sein de l’Union européenne. Selon lui, compte tenu du Brexit, les principaux pays de l’UE, en particulier l’Allemagne et la France, devraient jouer un rôle plus actif dans les relations internationales. D’après l’expert, dans ce contexte, il n’est pas exclu que la France, en tant que coprésidente du groupe de Minsk de l’OSCE, cherche des opportunités pour avoir un rôle plus actif. Selon le politologue, les relations amicales avec la France sont importantes, et la coopération sur divers dossiers internationaux est également positive. « Mais en ce qui concerne le règlement du conflit du Karabakh, il convient de noter que la France est un pays intermédiaire, et Paris évitera de faire des démarches qui mettraient en cause son impartialité » a conclut l’expert.

Première rencontre entre Nikol Pachinian et Mikhail Mishustin/ La presse indique que le Premier ministre Nikol Pachinian s’est entretenu avec son nouvel homologue russe, Mikhail Mishustin, en marge de la séance du Conseil intergouvernemental de l’Union économique eurasiatique (UEE) à Almaty (Kazakhstan). Nikol Pachinian et Mikhail Mishustin ont salué la croissance rapide du commerce entre leurs pays et se sont engagés à approfondir les relations commerciales arméno-russes. Mishustin a proposé que Moscou et Erevan explorent les possibilités de lancer des projets concrets dans le secteur des technologies de l’information et Pachinian a salué cette idée.

Les observateurs de l’APCE sont préoccupés par le niveau élevé de tensions entre les institutions en Arménie/ Les medias indiquent que les observateurs de l’APCE se sont dits préoccupés par « le niveau élevé de tensions entre deux institutions de l’État en Arménie, le cabinet du Premier ministre et la présidence de la Cour constitutionnelle ». Ils ont appelé toutes les parties à réduire les tensions. D’après les observateurs, jusqu’à présent, le gouvernement et le Parlement arménien ont respecté les procédures légales pour résoudre la situation. « En tant que co-rapporteurs, nous veillerons attentivement à ce que les autorités arméniennes continuent d’agir de la sorte, même si l’objectif de ce mécanisme, à savoir maintenir l’esprit des amendements constitutionnels de 2015, semble valable » ont-ils ajouté. Le Ministre de la Justice, Rustam Badassian, a salué la réponse des co-rapporteurs et a assuré que l’Arménie continuera à « ne pas céder aux provocations et à résoudre la crise de la Cour constitutionnelle en garantissant le principe de l’Etat de droit ». Le chef de la délégation arménienne de l’APCE, Ruben Rubinyan, a déclaré qu’il partageait entièrement les préoccupations concernant la tension entre la présidence de la Cour constitutionnelle et le cabinet du Premier ministre. Il partage également la position des co-rapporteurs selon laquelle la Cour constitutionnelle doit être exempte de tout type de répression politique quelle qu’en soit l’origine.

L’APCE a demandé instamment aux autorités arméniennes d’accélérer la réforme du système judiciaire/ La presse indique qu’une résolution a été adoptée sur la base d’un rapport de Sir Roger Gale (Royaume-Uni, EC/DA) qui fait le point sur les activités de suivi de l’APCE de janvier à décembre 2019 et évalue les progrès des pays soumis à une procédure de suivi ou engagés dans un dialogue post-suivi. Dans cette résolution, l’APCE a demandé instamment aux autorités arméniennes d’accélérer la réforme du système judiciaire pour en renforcer l’indépendance et l’efficacité, à s’abstenir de toute mesure pouvant être perçue comme une pression ou une ingérence dans les travaux de la magistrature et à continuer de faire mieux respecter les droits des femmes ainsi que ceux des personnes LGBTI et des autres minorités.

La lettre de Nairi Hunanyan a été transmise au Service de sécurité nationale pour examen/ La presse indique que la lettre de Nairi Hunanyan, le principal responsable de l’attaque meurtrière contre le parlement arménien du 27 octobre 1999 (cf. revue du 26 au 28 octobre 2019) qui purge une peine de prison à vie, a été transmise par le bureau du procureur général au Service de sécurité nationale pour examen. Rappelons que le cabinet de Nikol Pachinian avait confirmé l’information selon laquelle Nairi Hunanian a envoyé une lettre au Premier ministre. La presse notait que Hunanian semble avoir écrit au Premier ministre peu après que les autorités chargées de l’application des lois aient décidé, à la fin du mois dernier, de reprendre l’enquête criminelle sur les meurtres de 1999. D’après la presse, elles vont probablement essayer d’établir si le groupe armé de Hunanian avait de puissants commanditaires (cf. revue du 17 au 20 janvier 2020).

L’Ambassade de Russie en Arménie a commenté la déclaration du Président de la Commission nationale arménienne de la télévision et de la radio sur des « chaînes de télévision russes menaçant la sécurité nationale »/ Les medias indiquent que l’Ambassade de Russie en Arménie a commenté la déclaration de Tigran Hakobyan, Président de la Commission nationale arménienne de la télévision et de la radio, selon laquelle les chaînes de télévision nationales russes menaçaient la sécurité nationale. L’Ambassade indique être surprise de voir dans la déclaration de Hakobyan un propos selon lequel l’Ambassadeur russe était « d’accord avec cette approche ». Selon l’Ambassade, lors de la réunion de l’Ambassadeur avec Hakobian, les intentions exprimées par Hakobian de créer un « paquet social minimum » sans radiodiffuseurs étrangers ont été seulement « prises en compte ». L’Ambassade a noté qu’il était nécessaire de prendre en compte les intérêts de nombreux citoyens arméniens qui constituent une audience permanente des chaînes russes. « Au milieu des déclarations des dirigeants arméniens sur la nature fraternelle de nos relations stratégiques, la thèse des chaînes de télévision russes « menaçant la sécurité nationale » laisse perplexe » lit-on dans le commentaire.

Artur Vanetsian interrogé par le Comité d’enquête en tant que témoin/ La presse indique qu’Artur Vanetsian, l’ancien chef du Service de sécurité nationale de plus en plus en conflit avec les autorités, a été convoqué pour un interrogatoire. Le Comité d’enquête a déclaré que Vanetsian a été interrogé en tant que témoin dans le cadre de deux enquêtes en cours sur ses conversations téléphoniques ayant fait l’objet de fuites et sur les allégations de corruption au sein de la Fédération de football d’Arménie par son prédécesseur [Vanetsian en était élu Président après la révolution et avait démissionné en novembre dernier]. Selon certains médias proches de l’opposition, dans les prochains jours, Vanetsian fera une déclaration officielle sur son entrée sur la scène politique et l’interrogatoire « visent probablement à l’empêcher ».

Nikol Pachinian a rencontré le Premier ministre moldave/ La presse indique que dans le cadre de la séance du Conseil intergouvernemental eurasiatique à Almaty, Nikol Pachinian a rencontré le Premier ministre moldave, Ion Chicu. Nikol Pachinian a déclaré que les pays avaient une riche histoire de relations culturelles et humanitaires, qu’ils ne pouvaient pas se vanter au niveau des relations commerciales et économiques. Selon le Premier ministre arménien, les deux pays devraient élever le niveau des relations économiques. De son côté, Ion Chicu a noté qu’il y avait un grand potentiel pour développer des liens économiques. Il a également invité Nikol Pachinian à visiter la Moldavie.

La Suède a achevé ses procédures internes nécessaires à la ratification de l’accord Arménie-UE.

Le gouvernement a suspendu pour deux mois l’exemption de visa entre l’Arménie et la Chine/ La presse indique que le gouvernement arménien a suspendu vendredi pour deux mois l’exemption de visa entre l’Arménie et la Chine, invoquant la nécessité de se prémunir contre le nouveau coronavirus qui a tué plus de 200 personnes en Chine. Le gouvernement avait déjà mis en garde les Arméniens contre tout voyage en Chine (cf. revue du 29 janvier 2020). Il a également interdit l’importation de produits alimentaires et matières premières chinois. Le Ministre de la Santé, Arsen Torosyan, a indiqué sur Facebook que l’Arménie a reçu des kits de test pour diagnostiquer le nouveau coronavirus. Il a déclaré que les 200 kits de test ont été donnés par la Russie. D’après lui, jusqu’à présent, il n’y a eu aucun patient présentant des symptômes associés à la maladie, mais à partir de maintenant, l’Arménie pourra effectuer des tests en laboratoire en cas de suspicion. Selon le Ministère arménien des Affaires étrangères, quelque 400 Arméniens vivaient en Chine avant l’apparition du virus. Au moins six d’entre eux vivent toujours dans la ville chinoise de Wuhan, située à l’épicentre de l’épidémie. Le Ministre des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanyan, a exprimé sa solidarité avec la Chine dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus.

Le nouveau concept d’introduction de l’assurance maladie en Arménie serait présenté dans un ou deux mois/ Le Ministre de la Santé, Arsen Torosyan, a déclaré aux journalistes que le nouveau concept d’introduction de l’assurance maladie en Arménie serait présenté au public dans un ou deux mois. Selon lui, les spécialistes examinent actuellement le concept existant et y apportent des modifications, en tenant compte des commentaires reçus des collègues et du public. La presse rappelle que le concept d’introduction d’une assurance maladie proposé par le Ministère de la Santé a reçu des évaluations négatives de la part des experts et du public, notamment car il a été proposé d’introduire une nouvelle taxe de 4 à 6 % sur les salaires. Le montant collecté est censé couvrir les services médicaux tant pour ceux qui paient la taxe que pour les segments de la population dits vulnérables (cf. revue du 28 au 29 novembre 2019).

