Lancement de la Semaine de la mémoire de l’Holocauste à Erevan

Pour la première fois de son histoire, le Musée-Institut du génocide des Arméniens a organisé une semaine de commémoration de l’Holocauste consacrée au 75e anniversaire de la libération du camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau et à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

La première réunion s’est tenue aujourd’hui dans la salle de conférence du MIGA. Le directeur du MIGA, Haroutioun Maroutian, a prononcé le discours d’ouverture lors de l’événement.

« Le 24 janvier, nous avons assisté à un événement organisé près du Monument aux victimes de l’Holocauste et du génocide, où nous avons rendu hommage à la mémoire des Juifs victimes de l’Holocauste. Dans un proche avenir, nous essaierons d’accompagner ces jours et ces semaines d’expositions temporaires. »



Haroutioun Maroutian a lu le discours de bienvenue du président de la RA, Armèn Sarkissian, aux organisateurs et aux participants de la réunion.

"Nous, les Arméniens et les Juifs, avons une mission et une responsabilité historiques de perpétuer le souvenir des plus grands crimes contre l’humanité - les victimes du génocide des Arméniens et de l’Holocauste - et en garder la mémoire comme une leçon, un rappel et une prévention dans le monde.

Ni la tragédie d’Auschwitz-Birkenau ni l’héroïsme de ces libérateurs ne doivent disparaître de notre mémoire.

Je salue cette initiative du Musée-Institut du génocide des Arméniens et je souhaite que la semaine de commémoration de l’Holocauste soit un succès ", a déclaré le président.

Ensuite, Sourèn Manoukian, candidat ès sciences historiques, chef du département des études comparatives du génocide du MIGA Vahagn Dadrian a intervenu avec un discours : « Conseil du Jour de la Mémoire de l’Holocauste », Rima Varzhapétian-Feller, chef de la communauté juive d’Arménie a aussi intervenu avec le thème « Impressions d’Auschwitz. Présentation des événements du 27 janvier 2020 à Auschwitz », Dr. Haroutioun Maroutian a prononcé un discours sur « Les caractéristiques structurelles du génocide des Arméniens et de la mémoire juive de l’Holocauste ».



L’événement a également réuni le conseiller du président de la République d’Arménie Hamlet Gasparian, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Pologne dans la République d’Arménie Pavel Zeplak, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d’Autriche auprès de la RA Alois Kraut (résidence en Autriche), ainsi que des chercheurs, journalistes, étudiants.

La prochaine réunion aura lieu le 31 janvier à 11 h à la salle de conférence du MIGA. Achot Haïrouni, professeur de la chaire d’histoire de la faculté d’histoire de l’UEE, docteur en sciences historiques, interviendra sur « Préparation et exécution de l’extermination de masse des Juifs par le régime hitlérien ».