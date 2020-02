Mon pas a rédigé des modifications constitutionnelles pour révoquer des juges de la Cour

Dans un geste dénoncé par l’opposition arménienne, le bloc Mon pas du Premier ministre Nikol Pachinian a rédigé des modifications constitutionnelles qui révoqueraient sept des neuf membres de la Cour constitutionnelle arménienne enfermés dans un conflit amer avec le gouvernement.

Les amendements ont été dévoilés mercredi, et ce à la veille d’une session d’urgence du Parlement qui examinera un projet de loi séparé à l’initiative de Mon pas limitant les pouvoirs de cette même Cour.

Ils demandent le remplacement du président controversé de la cour, Hrayr Tovmasian, et de six autres juges qui ont été installés par les anciens gouvernements.

Une note explicative publiée par 37 coauteurs des modifications proposées fait valoir qu’elles ne sont pas couvertes par les modifications constitutionnelles de 2015 prévoyant des mandats plus courts pour les nouveaux membres de la plus haute juridiction du pays. Il affirme également que le tribunal manque de « légitimité démocratique ».

« Les trois branches du gouvernement en Arménie ont été usurpées par les anciennes autorités : Serge Sarkissian et Robert Kocharian et leurs satellites », a dénoncé le vice-président du Parlement, Alen Simonian.

« Le peuple arménien a libéré le gouvernement et l’Assemblée nationale de ses griffes et il va maintenant aussi libérer le système judiciaire », a-t-il ajouté, se référant à la « Révolution de velours » de 2018 qui a renversé Sarkissian et amené Pachinian au pouvoir.

Les représentants des deux partis d’opposition parlementaires ont rejeté les modifications proposées et ont remis en question leur légalité.

"Cette voie choisie par les autorités représente un grand danger pour l’État de droit en Arménie, s’est insurgé Edmon Marukian, le chef de Lumineuse Arménie (LHK), au service arménien de RFE / RL. Cela pourrait créer un mauvais précédent pour tout futur gouvernement, pour renverser les juges et en choisir de nouveaux de la même manière. »

Marukian a également averti que les autorités risquaient de mettre l’Arménie en désaccord avec le Conseil de l’Europe. « S’ils veulent mettre l’Arménie dans de graves ennuis et nous reléguer au niveau de l’Azerbaïdjan, qui est critiqué pour des problèmes similaires, cela signifie qu’ils ne réalisent pas les dangers auxquels cette décision est confrontée », a-t-il prévenu.

Tovmasian a fait face ces derniers mois à une pression croissante de la part du gouvernement pour démissionner, l’équipe politique au pouvoir l’accusant de maintenir des liens avec « l’ancien régime corrompu » et d’entraver les réformes judiciaires. Les procureurs l’ont accusé fin décembre d’avoir abusé de ses pouvoirs alors qu’il était ministre de la Justice de 2010 à 2014.

Le président de la Cour constitutionnelle rejette ces accusations pour des motifs politiques. Il a maintenu la semaine dernière qu’il n’avait pas l’intention de démissionner.

Plus tôt en décembre, le parlement a adopté un projet de loi gouvernemental offrant à Tovmasian et aux six autres juges de la Cour constitutionnelle des incitations financières pour prendre leur retraite avant la fin de leur mandat. Aucun d’entre eux n’a jusqu’à présent accepté l’offre.

Dans un communiqué rendu public lundi, le président de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe, Gianni Buquicchio, a mis en garde contre « toute pression politique ou personnelle indue sur les juges concernés ».

S’adressant aux journalistes plus tard dans la journée, Marukian a déclaré que les autorités prévoyaient d’organiser un référendum sur les projets d’amendements à la constitution. Il déplore leur réticence à ce que la Commission de Venise examine les amendements avant un tel vote.

Le Parlement pourrait débattre des amendements dès jeudi. L’ordre du jour officiel de sa session extraordinaire, approuvé par la direction du Parlement après des retards répétés mercredi soir, comprend un ensemble d’autres amendements juridiques également rédigés par le bloc au pouvoir. Ils permettraient à l’Assemblée nationale de 132 membres, dans laquelle Mon pas détient 88 sièges, de contourner la Cour constitutionnelle pour modifier la constitution.

En vertu des lois arméniennes existantes, la Haute Cour doit examiner et valider tout changement constitutionnel avant qu’il ne puisse être soumis à référendum ou adopté par l’Assemblée nationale.