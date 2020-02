Le boxeur arménien Karen Tchoukhadjyan est allé en Russie pour ramener à l’Ukraine la ceinture mondiale WBA International des mi-moyens

Le boxeur professionnel arménien Karen Tchoukhadjyan (Ukraine) champion du monde WBA International des mi-moyens vient de gagner son titre lors d’un combat en Russie.

« Ils m’ont demandé si j’avais peur de me rendre pour ce combat en Russie » a déclaré Karen Tchoukhadjyan en rappelant la crise politique entre l’Ukraine et la Russie. « Je n’ai pas eu peur de combattre en Russie et de ramener une victoire en Ukraine » dit-il.

« Oui je considère que la Russie est l’agresseur mais cela ne signifie pas que je déteste tous les Russes. Je sais que tous les Russes ne sont pas derrière la politique étrangère de la Russie (…) j’avais été en Russie pour gagner » dit Karen Tchoukhadjyan dans une interview à Tribuna.com.

Karen Tchoukhadjyan (16 victoires en 17 combats professionnels dont 7 par K.O.) a remporté sa ceinture mondiale à Kaliningrad (Russie) en s’imposant à l’unanimité des juges face au Russe Sergueï Vorobiov.

Krikor Amirzayan