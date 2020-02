Visée par une procédure anticorruption inédite, une Azerbaïdjanaise perd son recours

Londres, 5 fév 2020 (AFP) - Son acquisition d’une propriété à Londres et

ses millions dépensés en shopping à Harrod’s avaient attiré l’attention : une

Azerbaïdjanaise visée par une procédure inédite au Royaume-Uni, permettant de

saisir des biens des personnes soupçonnées de corruption, a perdu mercredi son

recours devant la justice.

Epouse d’un banquier azerbaïdjanais emprisonné dans son pays, Zamira

Hajiyeva est visée par la première « injonction pour fortune inexpliquée » émise

au Royaume-Uni en raison de son train de vie somptuaire.

Elle avait tenté d’annuler cette injonction obtenue à la demande de

l’agence britannique de lutte contre le crime (NCA) de saisir une propriété à

Knightsbridge, dans le centre de Londres. Cette demeure avait été achetée pour

11,5 millions de livres (13,2 millions d’euros) en 2009 par une société créée

dans les îles Vierges britanniques.

Elle a aussi dépensé, entre 2006 et 2018, 16 millions de livres (18,3

millions d’euros) chez Harrod’s, le grand magasin de luxe londonien, selon la

NCA.

Zamira Hajiyeva est l’épouse de l’ancien patron de la Banque internationale

d’Azerbaïdjan (IBA) Jahangir Hajiyev, condamné dans son pays à de la prison

ferme pour escroquerie.

Cette femme de 56 ans avait fait valoir que la condamnation de son mari,

qui constituait selon elle « l’élément central » de la demande de la NCA pour

cette injonction, était le résultat d’un « procès manifestement inéquitable » et

devait être annulée.

Mais la Cour d’appel, à Londres a rejeté son appel.

Se félicitant de la décision de justice, les enquêteurs attendent désormais

que Zamira Hajiyeva "explique l’origine des fonds utilisés pour acheter cette

propriété", a déclaré Andy Lewis, de la NCA, cité dans un communiqué.

Zamira Hajiyeva est la première personne à faire l’objet d’une "injonction

pour fortune inexpliquée", une mesure entrée en vigueur en janvier 2018 et

destinée à combattre les effets de la corruption internationale sur le sol

britannique, et notamment le blanchiment d’argent.

Cette injonction permet à la NCA de saisir les actifs d’une personne, si

l’agence considère que le propriétaire est une personne politiquement exposée,

une personne se trouvant hors de l’Espace économique européen et en position

de pouvoir qui la rend susceptible de pots-de-vin ou de corruption, et qui

n’est pas en mesure d’expliquer la source de sa richesse.