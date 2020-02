Bilan provisoire de l’avalanche de ce matin près de Van (Turquie) : 38 morts et 61 blessés

Aujourd’hui une avalanche qui s’est produite à Bahçesaray dans la région de Van (Turquie, territoire de l’Arménie historique) a fait au moins 38 morts et 61 blessés. Parmi ces derniers de nombreux secouristes qui étaient arrivés sur place après une première avalanche. Les opérations de secours se poursuivent et le nombre de victimes pourrait dépasser ces chiffres annoncés. On compte au minimum 8 gendarmes et 3 secouristes tués lors de l’avalanche. La télévision turque montrant des images de véhicules tout-terrain renversés par la force de l’avalanche.

Krikor Amirzayan