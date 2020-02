Poursuite du dialogue entre les Eglises orthodoxes orientales et l’Eglise catholique romaine

Du 26 janvier au 1er février au siège libanais de l’Eglise orthodoxe syriaque de Atchané s’est tenue la 17e session du dialogue international entre les Eglises orthodoxes orientales et l’Eglise catholique romaine avec pour thème « les fondements théologiques des sacrements de l’Eglise ».

L’Eglise arménienne était représentée par l’archevêque Khajag Barsamian, Légat catholicossal pour l’Europe occidentale et représentant de Sa Sainteté Karékine II Catholicos de tous les Arméniens auprès du Vatican, l’archimandrite majeur Chahé Ananian, responsable du département des relations oeucuméniques de Saint Etchmiadzine, l’évêque Magar Achkarian et l’archimandrite Boghos Dinkdjian (Catholicossat de la Grande Maison de Cilicie).

Durant cette semaine, les membres des délégations ont été reçus le 17 janvier par Sa Sainteté Ignace-Ephrem II, Patriarche d’Antioche de l’Eglise orthodoxe syriaque, et le lendemain, par Sa Béatitude Ignace-Younan III, Patriarche d’Antioche de l’Eglise catholique syriaque. Le 30 janvier, cinq délégués, dont Mgr. Barsamian ont été reçus par M. Michel Aoun, Président de la république libanaise.

Les participants ont décidé que la 18 ème session se déroulerait au Vatican du 24 au 30 janvier 2021. Le thème de la prochaine rencontre sera : « Les questions théologiques liées à la place et au rôle de la Sainte Mère de Dieu ».

D’après une dépêche du Centre d’informations

du Catholicossat de tous les Arméniens.

1er Février 2020

Philippe Sukiasyan