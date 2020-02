Les forces de l’Arménie classées en 112e place mondiale

Le centre d’analyses militaires Global Firepower vient de publier le classement 2020 des forces militaires des pays de la planète. Un classement qui tient compte de l’armement, des militaires, de leur entraînement, de l’investissement budgétaire des pays et du nombre des soldats. 138 pays sont étudiés.

L’Arménie occupe la 112e place avec un budget de la Défense de 1,385 milliard de dollars et une dette extérieure de 10,410 milliards. Le nombre de militaires et réservistes que l’Arménie peut mobiliser est de 245 000 personnes dont 45 000 sont actifs (l’effectif de l’Armée arménienne). Ces chiffres ne comprenant pas les forces armées de l’Artsakh. La force de l’armée de l’air de l’Arménie est classée 79e mondiale.

Les forces de l’Azerbaïdjan sont classées au 63e rang mondiale, celles de la Géorgie en 93e position, la Turquie 13e, l’Iran 14e. En tête viennent les Etats-Unis, la Russie et la Chine.

Précisions que ces statistiques pour l’Arménie classée 112e ne tiennent pas comptes des forces de la République de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan