Crise de la Cour constitutionnelle : le conseil de l’Europe exprime sa préoccupation

Le chef de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe a de nouveau exprimé sa vive inquiétude face au « conflit ouvert » entre le gouvernement arménien et la Cour constitutionnelle et a appelé à sa désescalade rapide.

Dans un communiqué publié lundi soir, Gianni Buquicchio a réaffirmé le point de vue de la commission selon lequel sept des neuf membres de la cour doivent être libres de décider d’accepter ou non la retraite anticipée qui leur est proposée par le gouvernement.

« Je voudrais rappeler les recommandations formulées dans l’avis de la Commission de Venise adopté en octobre 2019 selon lequel tout régime de préretraite à la Cour constitutionnelle doit rester véritablement volontaire, exclure toute pression politique ou personnelle indue sur les juges concernés et doit être conçu de ne pas influencer l’issue des affaires pendantes », a expliqué Buquicchio.

« Les déclarations et actes publics récents ne répondent pas à ces critères et ne seront pas propices à une désescalade de la situation », a-t-il craint. « La culture et la maturité démocratiques nécessitent une retenue institutionnelle, une bonne foi et un respect mutuel entre les institutions de l’État. »

« J’appelle à nouveau toutes les parties à faire preuve de retenue et à désamorcer cette situation préoccupante afin d’assurer le fonctionnement normal de la constitution de l’Arménie », a ajouté Buquicchio.

Buquicchio a lancé un appel similaire en octobre alors que le président de la Cour constitutionnelle, Hrayr Tovmasian, faisait face à une pression croissante de la part des autorités arméniennes l’accusant de maintenir des liens avec les anciens dirigeants du pays et d’empêcher les réformes judiciaires. La pression s’est intensifiée au cours des mois suivants.

Le Parlement arménien a adopté en décembre un projet de loi gouvernemental offrant à Tovmasian et à six autres juges de la Cour constitutionnelle des incitations financières pour prendre leur retraite avant la fin de leur mandat. Aucun d’entre eux n’a jusqu’à présent accepté l’offre.

Plus tard en décembre, les procureurs ont accusé Tovmasian d’avoir abusé de ses pouvoirs alors qu’il était ministre de la Justice de 2010 à 2014. Il rejette les accusations pour des motifs politiques.

Pachinian a intensifié ses attaques verbales contre Tovmasian lors d’une conférence de presse le 25 janvier et les jours suivants. Le juge en chef a réfuté les attaques et a précisé le 28 janvier qu’il n’avait pas l’intention de démissionner.

Cette impasse a également suscité l’inquiétude des représentants de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE). Dans un communiqué du week-end dernier, les deux co-rapporteurs de l’APCE pour l’Arménie ont affirmé que les « acteurs politiques » dans l’Etat du Caucase du Sud devraient « s’abstenir d’actions et de déclarations qui pourraient être perçues comme faisant pression sur le pouvoir judiciaire ».

Les alliés et opposants politiques de Pachinian ont fait des interprétations publiques diamétralement opposées des deux déclarations de Strasbourg.

Ruben Rubinian, un députe progouvernemental à la tête de la délégation arménienne à l’APCE, a insisté mardi sur le fait que la déclaration de Buquicchio est en accord avec la position de l’administration de Pachinian sur la « crise de la Cour constitutionnelle ».

Rubinian a affirmé que le président de la Commission de Venise avait averti non pas les autorités d’Erevan, mais « divers milieux » qui, selon lui, faisaient pression sur les juges de la Haute Cour pour rejeter la retraite anticipée proposée. « Si les corapporteurs de l’APCE ou le président de la Commission de Venise avaient voulu dire que les autorités en étaient responsables, ils l’auraient dit », a-t-il commente ors d’une conférence de presse.

« Au plus haut niveau, les autorités sont à la traîne des corapporteurs de l’APCE et du président de la Commission de Venise », a répliqué Edmon Marukian, le chef du parti d’opposition Lumineuse Arménie. « Ils se moquent simplement de ces gens. »

« Et ces gens sont également à blâmer pour avoir été ridiculisés parce que si leurs déclarations permettent des interprétations différentes, alors peut-être que notre collègue [Rubinian] a raison de se moquer d’eux », a-t-il taclé.

Marukian et Naira Zohrabian, un parlementaire de haut niveau du parti d’opposition Arménie prospère, ont dit que les déclarations critiques des responsables du Conseil de l’Europe étaient adressées au gouvernement arménien.