Revue de la presse arménienne du 31 janvier 2020

Le discours du Président de la République au diner du CCAF/ La presse couvre sur un ton largement positif le discours du Président de la République, Emmanuel Macron, au Conseil de Coordination des organisations arméniennes de France (CCAF). La presse salue notamment les propos du Président sur le Génocide arménien « On ne construit aucune grande histoire sur un mensonge. On ne construit aucune grande politique sur un révisionnisme ou un négationnisme ». La presse porte une attention particulière aux déclarations concernant le conflit du Haut-Karabakh. Les articles évoquent notamment la déclaration selon laquelle la France est le « garant du processus » de négociation et que « le statu quo n’est pas possible ». D’après le Président, le conflit non résolu du Haut-Karabakh est aussi « un obstacle au progrès vers une architecture de confiance et de sécurité en Europe ». Emmanuel Macron a également indiqué qu’après les élections au printemps, « les choses peuvent avancer ». D’après la presse, une telle déclaration de la part du Président d’un des pays co-présidents du groupe de Minsk de l’OSCE voudrait dire qu’il y a des « attentes précises » au sein de l’OSCE quant à l’avancement du processus. Quant aux chartes d’amitié annulées, le Président de la République a indiqué qu’« il y a une diplomatie et pas plusieurs diplomaties en France », mais la presse note qu’il a cependant indiqué que « l’application du droit n’exclut pas le dialogue » et que « rien n’empêche les liens humanitaires culturels avec la population vivant au Haut-Karabakh ». Selon la presse, Emmanuel Macron a également salué la capacité des Arméniens à « conduire une révolution pacifique sans influence extérieure, dans le respect du droit et des institutions ». Il a également évoqué les projets communs, notamment l’Université française en Arménie (UFAR), TUMO Paris, l’Institut français et la Fondation Charles Aznavour. « Quand on a une telle vitalité démocratique, une histoire déjà si tragique, le devoir de la France est bien d’être aux côtés de l’Arménie » a déclaré le Président. Jamanak rend compte de l’interview du politologue franco-arménien, Kayts Minassian, selon qui « plus nous nous rapprochons de l’élection présidentielle (2022), plus nous devrons élever le niveau de la demande et changer le cours en faveur de l’Arménie ». Quant à la déclaration du Président selon laquelle il pourrait y avoir des avancements dans la résolution du conflit au printemps, l’expert trouve que si Aliev reste au pouvoir, il ne pourrait pas y avoir d’avancements positifs. D’après Minassian, Nikol Pachinian a « mis fin à la diplomatie défaitiste des trois régimes précédents », mais il est difficile de comprendre ce qui se passe en ce moment, car d’une part, Pachinian déclare qu’il n’y a pas de document précis sur la table de négociations, mais d’autre part les Ministres des Affaires étrangères tiennent des réunions de cinq heures.

Réunion des ministres des Affaires étrangères d’Arménie et d’Azerbaïdjan/ Tous les journaux indiquent que les Ministres des Affaires étrangères d’Arménie et d’Azerbaïdjan ont poursuivi les négociations sur le conflit du Haut-Karabakh (cf. revue du 30 janvier 2020). La presse note que selon Bakou, ces négociations ont été les plus « intenses » depuis des années. Selon la presse, les parties et les coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE ont fait peu de lumière sur les négociations dans une déclaration commune publiée à l’issue de ces deux journées. La déclaration indique, entre autres, que les Ministres ont convenu de se réunir à nouveau dans un avenir proche sous les auspices des coprésidents. Selon 168 jam, « les négociations ont atteint un stade décisif » et la durée en serait la preuve.

L’entretien téléphonique du Président de la République avec le Président azerbaidjanais/ La presse indique que le 29 janvier le Président français a eu un entretien téléphonique avec le Président azerbaidjanais, Ilham Aliyev, lors duquel les parties ont également discuté du conflit du Haut-Karabakh. Selon Hraparak « les Arméniens espèrent toujours que la réunion du Président français avec les représentants des organisations franco-arméniennes peut impacter l’approche officielle de Paris pour le règlement du Karabakh », mais le quotidien suggère que cet espoir est vain. Selon Hraparak, quelques heures après avoir rencontré les Franco-Arméniens, Macron a eu une conversation téléphonique avec le président azerbaïdjanais pour « dissiper l’impression que la France n’est pas impartiale en tant que pays coprésident du Groupe de Minsk de l’OSCE ». Hraparak conclut son article en déclarant « d’ailleurs, les satellites azerbaïdjanais qui examinent centimètre par centimètre les territoires arméniens sont de fabrication française et ont été placées par de missiles français ».

La réforme constitutionnelle peut déboucher sur une nouvelle composition de la Cour constitutionnelle/ La presse rend compte de la déclaration du Ministre de la Justice, Rustam Badassian, selon laquelle il n’est pas exclu que les changements constitutionnels prévus par les autorités modifient complètement la composition de la Cour constitutionnelle. Selon lui, « la crise globale existant dans le système judiciaire et la Cour constitutionnelle en particulier peut et doit être résolue par des changements constitutionnels ».

Le tireur d’ « Erebuni plaza » cherchait à rencontrer le fils de Kocharyan/ D’après l’avocat d’Artur Torosyan, homme qui avait ouvert le feu dans le centre des affaires « Erebuni plaza » (cf. revue du 24 janvier 2020), son client a donné un témoignage affirmant qu’il voulait rencontrer le fils aîné de l’ancien Président, Robert Kocharyan, Sedrak.

Formation d’une commission de prévention des coronavirus/ La presse indique que le Premier ministre, Nikol Pachinian, a signé une décision visant à mettre en place une commission inter-agences pour coordonner les activités de prévention de la propagation du nouveau coronavirus en Arménie. Selon les autorités, il n’y a pas de cas suspect en Arménie. Rappelons que l’Arménie a mis en place des mesures sur la frontière contre le coronavirus (cf. revue du 29 janvier 2020).

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Attachée de presse et de communication

Ambassade de France en Arménie