En Turquie au cours des cinq dernières années les chasseurs de trésor des Arméniens ont réalisé 523 recherches

Mehmet Nouri Ersoy le ministre turc de la Culture et du Tourisme a répondu à la question du député Touma Celik du Parti démocratique des peuples (HDP) au sujet de l’autorisation donnée par l’Etat aux chasseurs de trésor, pour effectuer des recherches dans les zones habitées jadis par les Arméniens et les Grecs à Marache. Le ministre turc a répondu qu’il n’avait aucune donnée sur ces faits mais qu’un archéologue, Hatidjé Kelekchaslan avait effectuée des fouilles archéologiques à Marache après autorisation.

Le ministre turc de la Culture et du Tourisme a également affirmé qu’en Turquie de 2014 à 2019 que les chasseurs de trésor (des Arméniens) avaient réalisée 523 recherches mais le ministre ne savait pas si des trésors avaient été trouvés…

Touma Celik a dans une interview à Bianet.org affirmé que suite à l’action de ces chasseurs de trésor, des sites historiques et culturels étaient dégradés et appelait les autorités turques à prendre des mesures pour protéger ces sites.

T. Celik a également affirmé qu’en réponse à sa demande d’une liste des sites historiques dans la région de Marache « le ministère a répondu qu’il y avait 305 sites dont aucune église ou synagogue. Pourtant sur la carte du patrimoine architectural réalisée par la Fondation Hrant Dink il y a dans la région de Marache au minimum 50 constructions du patrimoine culturel arménien, grec, assyro-chaldéen et juif ».

Krikor Amirzayan