Nouvelles nominations à Grant Thornton en Arménie

L’année 2020 commence pour Grant Thornton Arménie avec des changements dans la gouvernance et la structure organisationnelle qui serviront à donner vie à la nouvelle stratégie et à la vision audacieuse de l’entreprise, a rapporté le bureau de presse de la société.

Le bureau de presse rapporte qu’en janvier 2020, Grant Thornton Armenia a formé un conseil des gouverneurs unifié et Gagik Gyulbudaghyan a été élu président du conseil. Armen Hovhannisyan a été nommé PDG de « Grant Thornton » CJSC, Gurgen Hakobyan et Hakob Tadevosyan ont été renommés respectivement PDG de « Grant Thornton Consulting » CJSC et « Grant Thornton Legal & Tax » LLC.

Gagik Gyulbudaghyan a occupé différents postes de direction au sein du cabinet arménien de Grant Thornton depuis plus de 20 ans et est actuellement également membre du Conseil des gouverneurs de Grant Thornton International.

« Ces dernières années, notre entreprise a enregistré une croissance régulière, et ce qui est encore plus important, ce fut une période de développement qualitatif et de nouveaux sommets. Nous investissons continuellement dans la conception de nouveaux services et dans l’enrichissement de l’expertise de notre équipe, nous travaillons dans de nouveaux pays et marchés. C’est vraiment très excitant, mais cela nécessite également une nouvelle structure de gouvernance qui permettra à nos projets audacieux. Grant Thornton Armenia entre dans une phase intéressante et je suis convaincu que sous la direction d’Armen Hovhannisyan, notre cabinet d’audit atteindra de nouveaux jalons », a déclaré Gagik Gyulbudaghyan.