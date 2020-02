La Turquie ne laissera pas le régime progresser à Idleb (Erdogan)

Istanbul, 4 fév 2020 (AFP) - La Turquie ne permettra pas au régime syrien

de progresser davantage à Idleb, dernière province rebelle située dans le

nord-ouest de la Syrie, a affirmé le président turc Recep Tayyip Erdogan,

selon des propos rapportés mardi.

"Le régime essaie de gagner du terrain à Idleb en déplaçant des personnes

innocentes qui se dirigent vers notre frontière. Nous ne donnerons pas

l’occasion au régime de gagner du terrain, car sinon cela alourdirait notre

fardeau", a déclaré M. Erdogan.

Le président turc répondait aux questions de journalistes à bord de l’avion

le ramenant d’un déplacement lundi en Ukraine.

La publication de ces déclarations intervient au lendemain de combats d’une

violence inédite entre l’armée turque et les forces du régime de Bachar

al-Assad dans la province d’Idleb qui ont fait plus de 20 morts.

Dans la nuit de dimanche à lundi, des tirs d’artillerie du régime ont fait

huit morts côté turc. Ankara a répondu en bombardant des positions syriennes,

tuant au moins 13 personnes.

"Je pense que notre opération leur a infligé une bonne leçon, mais nous

n’allons pas nous arrêter, nous allons continuer avec la même détermination",

a déclaré M. Erdogan, cité par l’agence de presse étatique Anadolu.

L’attaque du régime contre les forces turques est une « violation » d’un

accord russo-turc de cessez-le-feu à Idleb, a poursuivi M. Erdogan, ajoutant :

« Bien entendu, il y a aura des conséquences pour le régime ».

Le chef de l’Etat turc, qui avait reproché la veille à Moscou, parrain du

régime de Damas, de ne pas « assumer ses obligations », a semblé mardi ne pas

chercher l’escalade des tensions avec la Russie.

"A ce stade, il n’y a pas besoin d’entamer un conflit ou une dispute

d’envergure avec la Russie. Nous avons plusieurs initiatives stratégiques avec

la Russie", a déclaré M. Erdogan, en référence au partenariat russo-turc dans

plusieurs domaines, de l’énergie au tourisme en passant par la défense.

Il a d’ailleurs affirmé qu’il n’était « pas question » de revenir sur l’achat

de systèmes de défense antiaérienne russes S-400.

M. Erdogan a indiqué qu’il « pourrait » avoir mardi un entretien téléphonique

avec son homologue russe Vladimir Poutine.

Même si elles soutiennent des camps opposés dans le conflit qui ravage la

Syrie depuis 2011, la Turquie et la Russie ont renforcé depuis 2016 leur

coopération sur ce dossier.