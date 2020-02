Le Jour ! Quand une peuple perds son indépendance ! Communiqué

Les bouddhistes cinghalais du Sri Lanka célèbrent leur 72e « Jour de l’indépendance »- 4 Février

Le Jour ! Quand une peuple perds son indépendance !

La période de années coloniales a détruit la souveraineté de une peuple dans l’île de Sri Lanka, lequel après 1948 a été poursuivie par les Cinghalais qui ont obtenu le pouvoir, par les Britanniques pour gouverner le pays, ce qui a conduit à un génocide contre le peuple tamoul depuis le 4 février 1948.

À partir du XIIIe siècle de notre ère, le Sri Lanka était divisé en trois grands royaumes : un royaume tamoul au nord, un royaume cinghalais au sud-ouest et le royaume de Kandy à l’intérieur. En 1505, les Portugais sont venus sur l’île et ont établi des colonies sur les côtes ouest et sud. Malgré les efforts portugais pour soumettre toute l’île, le royaume de Kandyan est resté indépendant. En 1612, le roi de Kandy a formé une alliance avec les Hollandais, battant et délogeant les Portugais en 1656. Malheureusement, en enlevant les Portugais, Kandy a échangé un maître colonial européen contre un autre. Le Sri Lanka a été soumis aux intérêts néerlandais pendant plus d’un siècle et demi. Les intérêts commerciaux britanniques au Sri Lanka ont conduit à l’éviction des Hollandais en 1796.

L’unification en 1815 des trois royaumes de l’île sous la domination britannique a été l’année où la souveraineté des Tamouls leur a été retirée, sans consulter les Tamouls qui avaient leur propre royaume et elle s’est poursuivie jusqu’en 1948, lorsque la Grande-Bretagne a accordé à Sri Lanka son indépendance.

Quant aux Tamouls, l’occupation coloniale de leur patrie par les Britanniques a tout simplement été remplacée par les Cinghalais qui continuent à commettre un génocide.

Les bouddhistes cinghalais du Sri Lanka célèbrent leur 72e « Jour de l’indépendance » qui leur a donné carte blanche pour éliminer les Tamouls Eelam de l’île. ..........................................................

—

Thiruchchothi

Responsable Bureau Politique