Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté lundi la Russie à « assumer ses obligations » dans la province syrienne d’Idleb où plusieurs soldats turcs ont été tués dans un bombardement du régime de Bachar al-Assad, appuyé par Moscou. « Nous espérons que chacun assumera ses obligations dans le cadre des accords d’Astana et de Sotchi » qui visent à faire cesser les combats en Syrie et dont Moscou et Ankara sont les principaux signataires, a déclaré M. Erdogan lors d’une conférence de presse à Kiev avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Dans la nuit de dimanche à lundi, cinq militaires et (...)