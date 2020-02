La “crise constitutionnelle” d’Arménie inquiète le Conseil de l’Europe

Des représentants de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) ont exprimé leur vive preoccupation concernant ce qu’ils ont appelé les tensions sans precedent entre le premier ministre arménien Nikol Pachinian et le president de la Cour constitutionnelle Hrayr Tovmasian. “Des verification et équilibre sont essentiels pour tout système démocratique”, ont ainsi souligné les co-rapporteurs de l’APCE pour l’Arménie, Andrej Sircelj et Kimmo Kiljunen, dans un communiqué publié ce weekend, en ajoutant : “Cela implique que tous les pouvoirs institutionnels doivent fonctionner en accord avec l’Etat de (...)