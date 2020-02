Le gouvernement arménien envisage de contourner la Cour constitutionnelle

Suscitant une levée de boucliers dans l’opposition, la majorité pro-gouvernementale au Parlement arménien a fait état de projets visant à mettre en place une nouvelle législation qui permettrait à l’exécutif de passer outre l’aval de la Cour constitutionnelle pour amender la Constitution arménienne. Un haut responsable de l’alliance Im Kayl (Mon pas) qui contrôle le Parlement a annoncé un projet de loi en ce sens, sur fond de crise aiguë entre le premier ministre Nikol Pachinian et les membres controversés de la plus haute Cour du pays, à commencer par son président, Hrayr Tovmasian. L’Assemblée nationale devrait débattre de ce texte dans une séance extraordinaire jeudi 6 février. En vertu des lois arméniennes en vigueur, la Cour constitutionnelle doit examiner et valider toute réforme constitutionnelle avant qu’elle soit soumise à referendum ou au vote de l’Assemblée nationale. Le projet de loi preparé par Vahagn Hovakimian de Im Kayl ne rendrait plus indispensable la ratification de la Cour constitutionnelle pour faire passer une réforme constitutionnelle, en s’appuyant sur un chapitre de la Constitution arménienne définissant les mécanismes de telles réformes qui n’en appellant pas à l’arbitrage de la Cour constitutionnelle. Mais un autre chapitre cite la ratification des réformes constitutionnelles au titre des pouvoirs et prerogatives de la Cour. Les opposants les plus durs et d’autres détracteurs du gouvernement arménien ont déjà invoqué ce texte pour mettre en avant le caractère inconstitutionnel du projet de loi de V.Hovakimian. Edmon Marukian, le leader d’un parti d’opposition parlementaire plus modéré, Arménie lumineuse, a de la même manière laissé entendre pourtant lundi que le texte proposé pourrait aller à l’encontre de la Constitution. “Comme ils [la majorité parlementaire] voient qu’ils pourraient proposer des amendements constitutionnels qui poseraient des problèmes évidents avec la Constitution, ils veulent passer outre la Cour constitutionnelle”, a fait remarquer E.Marukian en ajoutant : “C’est très clair !” . V.Hovakimian a refusé de commenter le texte proposé, sur lequel la présidente du groupe parlementaire d’Im Kayl, Lilit Makunts, a été aussi très peu diserte, en évitant de s’expliquer sur les motivations officielles de cette mesure. L.Makunts s’est contentée de dire que le Parlement devrait probablement inscrire ce texte à son ordre du jour jeudi, non sans préciser toutefois que la “crise constitutionnelle” serait aussi à l’agenda de cette reunion extraordinaire de l’Assemblée. “Il nous faut trouver le moyen par lequel l’Assemblée nationale pourra proposer une solution à la crise actuelle autour de la Cour constitutionnelle”, a déclaré L. Makunts devant les journalistes du service arménien de RFE/RL, sans donner plus de details sur les solutions possibles. H.Tovmassian est soumis depuis plusieurs mois à forte pression de l’exécutif qui réclame ouvertement son depart de la presidence de la Cour constitutionnelle, en invoquant les liens qu’il aurait gardés avec l’ “ancien régime corrompu” et en l’accusant de faire obstruction à la mise en œuvre de réformes judiciaires radicales. Augmentant la pression, des procureurs l’ont accuse, à la fin décembre, d’abus de pouvoir dans l’exercice de ses fonctions de ministre de la justice, un poste qu’il occupa de 2010 à 2014. Le president de la Cour constitutionnelle a rejeté ces accusations en bloc, les désignant comme politiquement motivées. La semaine dernière encore, il rappelait qu’il n’avait aucunement l’intention de démissionner, tout comme d’ailleurs les autres membres de la Haute Cour nommés sous l’ancien régime, qui ont rejeté la proposition du gouvernement, scellée par un vote du Parlement, leur accordant des compensations financières en échange de leur depart à la retraite anticipée.