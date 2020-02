Un verdict de la Cour européenne des droits de l’homme accablant pour Bakou

La Cour européenne des droits de l’homme a rendu dernièrement un verdict accablant pour les autorités de l’Azerbaïdjan, en les accusant d’avoir torturé et tué Manvel Saribekyan, un citoyen de la République d’Arménie, qui avait été détenu dans une prison militaire de Bakou. Les faits remontent à septembre 2010, quand M.Saribekyan, un habitant du village de Tetujur de la province arménienne de Gegharkunik, avait été fait prisonnier par les autorités azéries. Selon les informations recueillies par la Cour, M. Saribekyan, né en 1990, avait été arrêté alors que, selon sa famille, il aurait franchi accidentellement la frontière sous un épais brouillard dans la forêt voisine de son village où il s’était rendu pour faire paître son troupeau et couper du bois. Les autorités azéries l’avaient accusé d’obéir à une operation militaire visant à faire sauter une école dans un village azéri frontalier, selon les informations dont la Cour disposait côté azéri. Le jeune Arménien avait été emmené dans le département de police militaire du ministère de la defense azéri à Bakou et aussitôt incarcéré dans une cellule où il sera retrouvé mort en octobre 2010, un suicide par pendaison selon le rapport des autorités azéries, qui sera confirmé à Bakou par une expertise medico-légale. Sa dépouille avait été rendue à l’Arménie en novembre 2010, permettant aux autorités arméniennes de mener une enquête posthume de leur côté. Les blessures répertoriées sur le cou, la tête et le corps du jeune prisonnier arménien par les experts arméniens avaient incité le procureur general d’Arménie à en appeler à une assistance légale de la partie azerbaïdjanais qui ne répondra pas à cette demande, conduisant les Arméniens à suspendre l’enquête en décembre 2011. En janvier 2011, les autorités azerbaïdjanaises avaient établi officiellement le suicide de M.Saribekyan, en affirmant que ses conditions de detention auraient été exemplaires et qu’il n’aurait subi aucune violence en prison. La Cour européenne pour sa part a pris acte des blessures constatées sur la dépouille du jeune Arménien par les experts de Erevan et souligne que ni les conclusions du gouvernement azéri, ni les documents fournis dans le cadre de l’enquête, ne donnaient d’explication concernant l’origine de ces blessures. La Cour estime donc que “Mr Saribekyan a été soumis à de mauvais traitements sous la forme de violences physiques graves aux derniers jours de sa vie alors qu’il était détenu au Département de la police militaire de Bakou”. La Cour ajoute “que les sévices qu’il a subis relèvent de la torture, et donc d’une violation de ses droits en vertu de l’Article 3”. La Cour a rejeté une motion des autorités de l’Azerbaïdjan en vue de classer l’affaire, en faisant valoir que l’enquête menée par les autorités d’Arménie sur les circonstances de la mort de M. Saribekyan est bien plus poussée et comporte des preuves photographiques et autres de l’expertise medico-légale, alors que “Le gouvernement de l’Azerbaïdjan n’a pas fourni de preuves convaincantes relatives au décès de Mr Saribekyan”. La decision de la Cour européenne souligne aussi que les autorités de l’Azerbaïdjan ont affirmé que M.Saribekyan s’était suicidé et avaient ainsi limité le spectre de l’enquête. “Il aurait dû y avoir une enquête minutieuse pour determiner si la haine xenophobe aurait pu contribuer à ce décès : il avait été arrêté en qualité de citoyen arménien prétendument impliqué dans une operation d’espionnage et de complot en vue de perpétrer un acte terroriste, un fait dont le personnel du Département de police militaire devait être informé”, souligne la CEDH, en ajoutant que les autorités d’Azerbaïdjan n’avaient pas contacté la famille de M. Saribekyan ou les autorités d’Arménie. En conclusion, la Cour en appelle à des reparations pour la famille de M.Saribekyan, les plaignants dans cette affaire, l’Azerbaïdjan devant payer des reparations à hauteur de 60 000 euros à la famille de mM. Saribekyan et une somme additionnelle de 2 200 pour les dépenses liées à cette affaire.