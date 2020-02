Le Patriarche arménien de Constantinople Sahag Machalian au journal turc Hürriyet : les Turcs doivent comprendre les pertes et les souffrances des Arméniens

Dans une interview accordée au journal turc Hürriyet, le patriarche Sahag Machalian, Patriarche du Patriarcat arménien de Constantinople a évoqué le sujet du génocide des Arméniens.

« Notre attente est que le peuple arménien a subi des pertes et des souffrances énormes. Nous le savons, car nous avons survécu. Mais en Turquie ils ne connaissent pas très bien. Dans ce pays les minorités nationales sont présentées comme riches et heureuses. Mais cela n’est pas vrai ni maintenant ni avant. Concernant le 24 avril nous devons regarder l’avenir et non le passé. Si vous perdez des vies humaines, vous ne pouvez pas les ramener en vie, mais vous désirer faire le deuil. Les gens doivent respecter les deuils de chacun et partager la douleur. Car le partage des douleurs diminue la douleur, et lorsqu’ils partagent les joies, cette dernière augmente » dit le Patriarche Sahag Machalian à Hürriyet.

Krikor Amirzayan