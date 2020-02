BAFTA d’honneur pour Andy Serkis pour sa « contribution exceptionnelle au cinéma »

Andy Serkis, roi de la motion capture, a été honoré de la contribution britannique exceptionnelle au cinéma lors de la cérémonie des BAFTA, qui ont eu lieu ce 2 février 2020 en Angleterre.

Il s’est dit « profondément honoré et ravi de recevoir ce prix » : « Je me considère extrêmement chanceux d’avoir une carrière aussi fascinante et continue dans la narration visuelle, qui m’a donné l’opportunité de collaborer avec plusieurs des plus grands artistes, techniciens et artisans du monde. C’est aussi avec eux que j’aimerais partager cette merveilleuse distinction ».

Andy Serkis, our #EEBAFTAs Outstanding Contribution to British Cinema winner, talks to Edith Bowman backstage at the ceremony #BAFTAs pic.twitter.com/K4DVPG5gR7 — BAFTA (@BAFTA) February 2, 2020

L’Académie britannique des arts du film et de la télévision a ainsi tenu à mettre en avant cet acteur, producteur et réalisateur d’origine arménienne. Il s’agissait de son premier BAFTA. Andy Serkis a contribué à révolutionner le cinéma au cours des 20 dernières années pour son travail de capture de mouvement exceptionnel et révolutionnaire sur des personnages comme Le Seigneur des anneaux, King Kong et la récente trilogie La Planète des singes. Et pourtant, malgré son travail révolutionnaire, Andy Serkis était largement passé inaperçu par le plus grand des prix du film. Cependant, tout a changé lors des BAFTA de cette année, alors que l’acteur de 55 ans a remporté le prix de la contribution britannique exceptionnelle au cinéma, une énorme marque de respect pour le travail qu’il a accompli au fil des ans.

C’est Ian Mckellen, son partenaire dans le Seigneur des Anneaux (il joue le magicien Gandalf, alors qu’Andy Serkis prête ses traits à Gollum), qui lui a rendu un vibrant hommage mérité sur scène.

Claire Barbuti