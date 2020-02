Hakob Ghasabian a séduit Pascal Obispo : c’est parti pour son aventure The Voice !

Son interprétation de « Broken Vow » ne pouvait laisser la nouvelle coach de The Voice, Lara Fabian indifférente : en effet, cette chanson est extraite de son premier album en anglais, intitulé Lara Fabian et sorti en France en 1999. Celle-ci, surprise (« C’est ma chanson », souffle-t-elle dès les premières notes) ne s’est pas retournée, « subjuguée » mais faisant état d’une « pudeur quand ce sont nos chansons ».

Heureusement pour Hakob Ghasabian, c’est finalement Pascal Obispo qui se retourne, dans les dernières secondes du morceau, un sursaut qui offre à l’ancien vainqueur de Prodiges (saison 2) un ticket pour la suite de l’aventure. « T’es un vrai chanteur de 16 ans et c’est normal que tu sois dans The Voice », a lâché l’artiste.



Plus de trois ans après le télécrochet de France 2 qui l’avait révélé à seulement 12 ans, sa voix a mué, sans perdre de son incroyable puissance et de sa culture lyrique. Même si le jeune artiste - comme il nous l’expliquait avant son passage en prime time sur TF1 - a désormais à cœur de sortir de sa zone de confort, en se décalant de plus en plus vers la chanson populaire française.

