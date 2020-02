Jérusalem pleure le brillant intellectuel Albert Aghazarian

Albert Aghazarian, historien arménien qui se vivait Palestinien et qui s’est donc exprimé comme tel, est mort le 30 janvier à Jérusalem. La ville et les Palestiniens perdent l’un de leurs plus éminents intellectuels.

