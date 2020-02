Jamala la chanteuse arméno-tatare qui avait gagné l’Eurovision en 2016 ne se produira pas en Arménie

A l’initiative de la société de communication « Crimée Project » la chanteuse de Crimée d’origine tatare et arménienne Jamala vainqueur de l’Eurovision en 2016 sous les couleurs de l’Ukraine devait se produire le 14 février à Erévan. Ce concert devait être le premier de Jamala en Arménie.

Mais le concert est annulé. La raison est que les organisateurs en Arménie devaient virer un acompte du cachet de Jamala sur un compte de la banque de cette dernière, « Mugan Bank » à Bakou. Comme les liens commerciaux et bancaires n’existent plus, les organisateurs à Erévan ne pouvaient virer une quelconque somme sur une banque en Azerbaïdjan !

Jamala, cette chanteuse arméno-tatare qui défend la cause des Tatars de Crimée dont sa chanson de l’Eurovision 2016 était dédiée, ne se produira pas en Arménie la patrie des ancêtres de sa mère arménienne originaire de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan