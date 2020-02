Paddock 29

En quittant Jeannot, Vréj, (qui veut dire vengeance en arménien), se posait une question qui lui semblait importante. « Nos anciens, c’était notre histoire vivante. Malgré cela, ils n’avaient de place qu’en tant qu’êtres humains rescapés d’une autre époque. Pour beaucoup, leur récit importait peu et l’on finissait toujours par sourire quand, inlassablement, ils racontaient leur vie. Pourtant ce sont eux qui étaient tombés sous les sabres turcs, ce sont eux qui avaient vécu les déportations et le génocide, mais aussi la terrible répression en Arménie pendant la période stalinienne. Ils étaient les derniers témoins des massacres, de l’exil et du deuil. Il fallait les sortir de l’oubli. Ils étaient notre mémoire, ils étaient nos racines, il fallait leur donner la parole….