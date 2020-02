Un certain nombre de jardins d’enfants et d’écoles sont en cours de construction et de rénovation en Artsakh

Dans le domaine de l’éducation, la politique cohérente du gouvernement de la République d’Artsakh pour la restauration du réseau des établissements préscolaires et scolaires de la République se poursuit.

Un certain nombre de jardins d’enfants et d’écoles sont en cours de construction et de rénovation en Artsakh a déclaré le ministre de l’urbanisme de la République d’Artsakh Karen Shahramanyan lors d’une conférence de presse.

Il a noté qu’avec le financement du budget de l’État, de nouvelles écoles maternelles et écoles sont en cours de construction, ainsi que la reconstruction d’anciens bâtiments.

« En 2019, 1,5 milliard de drams ont été alloués à la mise en œuvre de ces programmes.

La construction d’un jardin d’enfants dans le village d’Astghashen de la région d’Askeran est en cours. La toiture d’un bâtiment scolaire du village d’Avetaranots et les sols d’une école maternelle de la région de Martakert sont en cours de rénovation.

La construction de salles de sport à Karmir Shuka de la région de Martuni et au village de Khtsaberd du village d’Hadrut sont en cours.

Le jardin d’enfants de la communauté de Mekhakavan, dans la région de Hadrut, est en cours de reconstruction et le bâtiment scolaire du village de Zarektar dans la région de Shahumyan est en cours de construction ", a déclaré le ministre.