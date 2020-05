Les prix à la consommation en Arménie en 2019 ont augmenté de 1,4%

Les prix à la consommation en Arménie entre janvier et décembre 2019 ont augmenté de 1,4% par rapport à 2018, selon les chiffres officiels du Comité national des statistiques (NSS) .Les prix à la consommation en décembre 2019 ont augmenté de 0,7% par rapport à décembre 2018 et par rapport à novembre 2019, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 1,3%.

Selon le NSS, les prix des produits industriels entre janvier et décembre 2019 par rapport à la même période en 2018 ont augmenté de 0,5%. Dans le même temps, en décembre 2019, par rapport à décembre 2018, les prix ont augmenté de 1,4%, et par rapport à novembre, ils ont augmenté de 2,6%.

De plus, la production d’électricité entre janvier et décembre a diminué de 1,9% par rapport à l’année précédente pour atteindre 7 632,3 milliards de kWh. En décembre 2019, elle a augmenté de 14% par rapport à la même période en 2018 et de 24,7% par rapport à novembre 2019.