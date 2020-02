Le bas-relief de la Sainte-Vierge du complexe monastique de Haghardsine est revenu après un voyage de 13 ans

La Préfecture de la région de Tavouch (nord-est de l’Arménie) informe que le 30 janvier le bas-relief de la Sainte Vierge fut retourné au complexe monastique de Haghartsine. En 2007 il avait été transféré en France puis ramené en Arménie, il était détenu au Musée national d’histoire de l’Arménie à Erévan. Ainsi après près de 13 années d’absence ce bas-relief retrouva sa place d’origine à Haghartsine située à quelques kilomètres de Dilidjan.



« A partir d’aujourd’hui la région de Tavouche sous l’angle religieux et physique a retrouvé un peu plus sa richesse. L’un de nos objets religieux, voyageant à travers le monde est revenu à son lieu de naissance. Aujourd’hui il n’est pas seulement le témoin de notre histoire mais il est également le témoin de la réalité de Tavouch » dit le Préfet de la région, Hayk Tchobanyan. Une cérémonie était organisée lors de cette réception avec groupe de chants et de l’ensemble de danses traditionnelle Nazani en présence de nombreux invités. L’Archevêque Bagrat Galstyan dit dans son discours « La Sainte-Vierge revient à la maison en apportant avec elle la bénédiction et l’abondance ».

Krikor Amirzayan