Disparition de Samvel Aghadjanyan le maire d’Askeran (Artsakh) et ancien combattant

Samvel Aghadjanyan le maire de la ville d’Askeran (Artsakh) et le président de l’Union des combattants volontaires de la région d’Askeran est mort. C’est Arayik Haroutiounyan leader du parti « Azad Hayrénik » (Patrie Libre) de l’Artsakh qui l’a annoncé hier. « Tout à l’heure j’ai reçu la nouvelle de cette mort prématurée de Samvel Aghadjanyan » dit » Arayik Haroutiounyan. « Samvel n’a pas eu une vie facile mais il était malgré cela d’un grand secours pour son entourage. Il était un soldat dévoué pour sa patrie et il était respecté et aimé de tous ceux qui le connaissaient » ajouta le leader du parti « Azad Hayrénik ».

Krikor Amirzayan