Erdogan : « Le plan qui vise à donner Jérusalem à Israël est absolument inacceptable »

Le Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré que le plan annoncé par le président américain concernant le conflit israélo-palestinien, « vise à donner Jérusalem à Israël », et il est donc en ce sens « absolument inacceptable ».

Le Chef de l’Etat turc répondait aux questions des journalistes dans l’avion qui le ramenait de Dakar, la capitale du Sénégal, où il a achevé une tournée en Afrique qui comprenait également l’Algérie et la Gambie.

Il a d’abord voulu s’exprimer sur le prétendu « accord su siècle », ce plan que Donald Trump a présenté à la presse mardi en présence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

« Ce plan [de Trump] ignore les droits des Palestiniens et vise à légitimer l’occupation israélienne », a-t-il affirmé, soulignant entre autre le statut de Jérusalem.

« Jérusalem est sacrée pour les Musulmans. Le plan qui vise à donner Jérusalem à Israël est absolument inacceptable », a-t-il assuré.

Selın le Chef de l’Etat turc, le plan annoncé par Trump ne servira ni la paix ni la recherche de solution.

« Même si certains pays arabes tournent le dos à la Palestine, nous allons continuer à défendre les droits des Palestiniens et de Jérusalem sur toutes les plateformes internationales », a-t-il ajouté.

« La Turquie est actuellement le pays décisif autour de la table au Moyen-Orient. Nous ne sommes pas un pays qui vacille de gauche à droite », a-t-il également affirmé, dénonçant sans les nommer certains gouvernements de la région.

La situation à Idleb en Syrie et la coopération avec Moscou :

Le Président turc a ensuite répondu aux questions relatives aux développements à Idleb, zone de désescalade en Syrie, où les attaques et bombardements du régime syrien et de ses alliés, notamment russes, s’intensifient malgré les accords de Sotchi et le dernier couvre-feu entré en vigueur le 12 janvier.

« Il ne reste plus rien du processus d’Astana, a-t-il regretté devant l’évolution sur le terrain. Il faut relancer le processus et voir ce que la Turquie, la Russie et l’Iran peuvent faire. Nous continuerons à rester fidèles aux accords de Sotchi et Astana si la Russie fait de même. Pour l’instant, la Russie n’est pas fidèle. »

Erdogan a attiré l’attention sur le comportement de la Russie qui ne respecte pas les accords conclus avec Ankara au sujet de la Syrie.

« Si nous sommes des alliés fidèles avec la Russie, elle doit le démontrer. Soit elle va poursuivre autrement le processus avec la Syrie, soit autrement avec la Turquie », a-t-il lancé, tout en espérant que Moscou fera pression sur le régime de Damas pour qu’il respecte les différents accords sur Idleb.

Le Chef de l’Etat a également indiqué que la Turquie met en œuvre de nombreuses mesures pour assurer des meilleures conditions de vie, en plein hiver, aux centaines de milliers de Syriens qui fuient Idleb et qui se tournent vers la frontière turque.

Le coronavirus apparu en Chine :

Face à la propagation du virus, la Turquie a pris un certain nombre de mesures de précautions, a rappelé Erdogan.

« Il n’est pas question pour l’heure de quelconques difficultés pour la Turquie. Toutes les précautions sont prises », a-t-il assuré.

Il a cependant expliqué que 25 ressortissants turcs et 10 azerbaïdjanais vivant en Chine ont exprimé le souhait d’être rapatriés.

« J’ai donné la directive de les faire revenir, y compris nos frères d’Azerbaïdjan », a-t-il fait savoir.