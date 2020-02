L’Azerbaïdjan remercie la Turquie pour le rapatriement de ses citoyens de Wuhan

L’Azerbaïdjan a remercié la Turquie pour le rapatriement de ses citoyens de la ville chinoise de Wuhan.

Dans un communiqué, le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a remercié la Turquie pour le rapatriement par avion-cargo des Forces armées turques, des citoyens turcs et azerbaïdjanais de Chine en raison de l’épidémie de coronavirus.

Le texte précise que leurs citoyens ont été rapatriés de Wuhan conformément à la volonté des présidents turc et azerbaïdjanais, respectivement Recep Tayyip Erdogan et Ilham Aliyev, et à l’esprit fraternel turco-azerbaïdjanais.

« Nous remercions la Turquie, pays frère. C’est un des exemples les plus claires illustrant la fraternité entre l’Azerbaïdjan et la Turquie », relève le communiqué.

Les citoyens azerbaïdjanais rapatriés devront être placés en quarantaine pendant deux semaines en Turquie avant de pouvoir retourner dans leur pays.