Plusieurs Arméniens interdits d’embarquer sur le vol Ural Airlines au départ d’une ville chinoise

Un groupe de passagers arméniens n’a pas été autorisé à embarquer sur un vol Ural Airlines de Xi’an vers une ville russe malgré les billets. Parmi ceux à qui l’enregistrement a été refusé figuraient également des citoyens d’autres pays.

« Compte tenu de la situation de l’épidémie de coronavirus en Chine, un certain nombre de compagnies aériennes internationales limitent progressivement leurs vols au départ de Pékin et d’autres villes chinoises. Les citoyens actuellement en Chine doivent contacter la compagnie aérienne au préalable pour clarifier les informations sur le vol », a déclaré le ministère des Affaires étrangères d’Arménie.

« Le 1er février, un groupe de citoyens arméniens s’est vu refuser l’enregistrement avec des billets d’avion Ural Airlines. Dans le même temps, les citoyens d’un certain nombre d’autres pays se sont également vu refuser l’enregistrement sur le même vol. Ils ont été indemnisés pour les billets. L’ambassade d’Arménie en Chine a conseillé aux citoyens arméniens de se diriger vers la ville la plus proche d’où il sera possible d’embarquer sur un autre vol d’autres compagnies aériennes vers l’Arménie, et de clarifier au préalable le règlement de la compagnie aérienne en question. L’ambassade et le ministère des Affaires étrangères d’Arménie prennent des mesures pour empêcher de tels développements. Dans le même temps, nous informons que l’ambassade maintient un contact constant avec tous les citoyens arméniens qui sont en Chine et qui se sont enregistrés auprès de l’ambassade et répond à toutes les questions », a déclaré le ministère des Affaires étrangères.