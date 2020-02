Nikol Pashinyan a participé à la séance du Conseil intergouvernemental eurasiatique

Le Premier ministre Nikol Pashinyan est arrivé en République du Kazakhstan pour une visite de travail. Le Premier ministre a participé à la séance ordinaire du Conseil intergouvernemental eurasiatique à Almaty. L’entretien dans un format restreint a été suivi d’une séance dans un format élargi du Conseil, avec la participation des Premiers ministres arménien, russe, kazakh, biélorusse et kirghize. Le Premier ministre moldave Ion Chicu a également assisté à la séance élargie en tant que représentant de l’État observateur de l’UEEA, informe le Cabinet du Premier ministre.

Dans son discours, le Premier ministre Pashinyan a notamment déclaré :

« Messieurs les Chefs de gouvernement,

Chers membres des délégations,

Tout d’abord, je voudrais remercier le Premier Ministre de la République du Kazakhstan, Askar Mamine, pour le bon déroulement de la séance d’aujourd’hui, pour la création de toutes les conditions, ainsi que pour l’hospitalité traditionnelle.

Je voudrais également saluer le Président du Gouvernement de la Fédération de Russie Mikhaïl Michoustine et le Premier Ministre moldave Ion Chicu qui assistent à notre séance pour la première fois. Je vous souhaite beaucoup de succès et je tiens à vous assurer que nous sommes prêts pour une coopération active et efficace.

Chers amis,

Il s’agit de notre première réunion cette année sous la présidence de la partie biélorusse. Nous soutenons les directions prioritaires d’intégration sous la présidence biélorusse. À cet égard, je voudrais souligner l’importance de la suppression des barrières et contraintes encore existantes qui entravent la formation d’un espace économique commun.

Nous devons également intensifier nos efforts pour créer un marché commun de l’énergie et des transports dans l’UEEA, fondé sur des prix, des tarifs et un accès aux services non discriminatoires. L’augmentation de l’efficacité des organes de l’Union et le développement des infrastructures de transport et de logistique sont un autre domaine sur lequel nous devons nous concentrer.

Au sujet des questions de l’ordre du jour d’aujourd’hui, je voudrais noterce qui suit : Aujourd’hui, le processus d’élimination des obstacles dans le cadre du fonctionnement du marché intérieur a été à nouveau discuté. Aujourd’hui, nous avons pris certaines décisions concernant certains de ces obstacles. Cependant, comme je l’ai dit à plusieurs reprises, nous pensons qu’il est nécessaire de consolider les efforts communs visant à éliminer les obstacles existants et à créer les conditions qui empêcheront leur répétition à l’avenir.

En ce qui concerne les « Orientations stratégiques pour le développement de l’intégration eurasienne d’ici 2025 », je voudrais souligner que nous accordons une importance particulière à l’accord final de ce document - sur la base des formes de coopération inscrites dans l’accord de l’UEEA.

Comme on le sait, la République d’Arménie a traditionnellement participé et soutenu le processus d’établissement et de mise en œuvre de l’agenda numérique de l’Union. Nous pensons que le développement d’un écosystème de corridors de transport numérique permettra de réduire la distance entre consommateur, producteur et vendeur de biens et services. Cela réduira considérablement le temps nécessaire pour trouver les méthodes de livraison et les méthodes d’expédition optimales, ce qui rendra le marché plus parfait.

Chers participants de la séance,

Comme le mandat du Président de la Commission eurasiatique expire le 1er février, à la fin de mon discours, je tiens à remercier Tigran Sarkissian et la Commission pour leur travail et leur souhaite plein succès dans leurs activités futures.

Je voudrais également souhaiter un travail fructueux à la nouvelle Commission dirigée par Mikhaïl Michoustine, ainsi qu’à la République du Bélarus, qui présidera les organes de l’UEEA cette année.

Enfin, je voudrais exprimer la volonté de l’Arménie d’accueillir cette année une des réunions du Conseil intergouvernemental eurasiatique. Je serai heureux de vous accueillir tous en Arménie. Et je tiens à vous assurer que nous ferons de notre mieux afin que la session puisse être organisée et tenue au plus haut niveau.

Merci pour votre attention. »

Au cours de la séance, les Premiers ministres ont discuté d’un certain nombre de questions liées à la poursuite du renforcement de la fonctionnalité de l’UEEA et à l’amélioration de la base juridique de l’organisation. Ils ont notamment évoqué l’élimination des obstacles sur le marché de l’UEEA, l’intégration des systèmes d’information nationaux, la coopération dans le domaine de la réglementation douanière et la formation des marchés communs de l’Union.

Un certain nombre d’initiatives visant à élargir l’utilisation des monnaies nationales dans l’espace eurasiatique et à améliorer les mesures de protection à la lumière de l’expérience internationale ont également été examinées.