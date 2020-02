Nikol Pashinyan et Mikhaïl Michoustine ont discuté des questions à l’ordre du jour des relations bilatérales

Dans le cadre de la séance du Conseil intergouvernemental eurasiatique à Almaty, le Premier ministre Nikol Pashinyan a rencontré le nouveau Président du Gouvernement de la Fédération de Russie, Mikhaïl Michoustine.

Dans son discours, Nikol Pashinyan a noté :

« Honorable Monsieur Michoustine,

Je suis très heureux de vous rencontrer et permettez-moi de vous féliciter encore une fois pour votre nomination au poste de président du gouvernement russe.

Bien sûr, des relations positives et chaleureuses prévaudront toujours entre nos gouvernements et nos pays, mais je pense que nous avons toujours la possibilité d’apporter nos relations à un nouveau niveau. Nous pourrons le faire en partenariat avec vous. Bien sûr, les relations entre nos pays se développent comme prévu, très bien. Le chiffre d’affaires en 2019 approche les deux milliards, ce qui est un assez bon indicateur. En 2020, cette dynamique sera maintenue.

En Arménie, nous avons réussi à créer une bonne dynamique économique en 2019, les chiffres ont déjà été annoncés aujourd’hui. Nous connaîtrons une croissance économique d’environ 8% en 2019, grâce également à notre coopération avec la Fédération de Russie et à la coopération au sein de l’UEEA.

J’espère donc que le gouvernement que vous dirigez soutiendra la dynamique économique qui existe aujourd’hui en Arménie. J’espère que nous nous réunirons à Erevan dans un proche avenir, car il a été noté aujourd’hui qu’une des séance du Conseil intergouvernemental eurasiatique se tiendra cette année dans la capitale de notre pays. »

À son tour, Monsieur Michoustine a noté :

« Merci !

Honorable Nikol Pashinyan,

J’exprime également ma gratitude pour vos paroles chaleureuses et vos félicitations.

Je me souviens très bien de ma récente visite en Arménie pour participer au Forum mondial des technologies de l’information, brillamment organisé.

Je voudrais souligner que la Russie et l’Arménie ont des relations très étroites. Nous coopérons dans les domaines de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la culture et des sciences humaines. Le nouveau gouvernement russe est déterminé à poursuivre nos relations constructives, nos contacts avec nos partenaires arméniens, y compris au sein de la Commission intergouvernementale coprésidée par le ministre russe des Transports, Eugène Diétrich.

Vous avez parlé de notre chiffre d’affaires et de nos échanges de matières premières. La Russie est le principal partenaire économique étranger de l’Arménie avec une part de 26%.

Il y a 2200 entreprises russes opérant dans la République.En 2018, le chiffre d’affaires bilatéral des produits de base a augmenté de 11%, comme vous l’avez dit, pour atteindre 2 milliards de dollars. La croissance s’est également poursuivie l’an dernier, augmentant de 17,6% en janvier-novembre.

Je voudrais souligner que cette tendance positive doit être renforcée, pour trouver de nouveaux domaines de partenariat. J’espère aujourd’hui discuter de toute la gamme des questions bilatérales. »

Au cours de la réunion, les interlocuteurs ont discuté d’un large éventail de questions liées aux relations économiques arméno-russes. En particulier, Nikol Pashinyan et Mikhail Michoustine ont évoqué l’élargissement des relations commerciales et économiques, les opportunités de projets d’investissement communs dans les domaines des infrastructures, de l’énergie, de l’industrie, des technologies de l’information et de la microélectronique. Mikhail Michoustine a souligné que la partie russe souhaite discuter des perspectives de mise en œuvre de programmes concrets dans le domaine informatique. Le Premier ministre Pashinyan a salué cette initiative et a souligné le développement de la coopération bilatérale dans ce domaine.

Les parties ont également accordé de l’importance aux activités de la Commission intergouvernementale arméno-russe pour donner un nouvel essor à la coopération.