Nikol Pashinyan a rencontré le Premier ministre de Moldavie à Almaty

Dans le cadre de la séance du Conseil intergouvernemental eurasiatique à Almaty, le Premier ministre Nikol Pashinyan a rencontré le Premier ministre moldave Ion Chicu, rapporte le Cabinet du Premier ministre.

Dans son discours, Pashinyan a dit :

« Cher Monsieur le Premier Ministre,

Je suis très heureux de vous rencontrer et je voudrais vous féliciter à nouveau pour votre nomination au poste de Premier Ministre de la Moldavie. Bien sûr, nos pays ont de très bonnes relations politiques, nos pays ont une riche histoire de relations culturelles et humanitaires. Cependant, nous ne pouvons pas nous vanter au niveau de nos relations commerciales et économiques, et il y a des raisons à la fois objectives et subjectives. Mais je pense que nous devons (et en particulier au 21e siècle est une question facile à résoudre) élever le niveau de nos relations économiques, du chiffre d’affaires des produits de base, et bien sûr, je suis prêt à travailler dans cette direction. Pourquoi est-ce que j’insiste particulièrement sur la question des relations commerciales et économiques ? Parce que je suis sûr que nous n’avons aucun problème dans les autres domaines et nous ne le ferons pas. »

Ion Chicu a noté :

« Merci, Monsieur le Premier ministre, pour vos félicitations et meilleurs vœux. Nous sommes vraiment heureux car il existe de très bonnes relations entre nos pays, nos peuples dans les domaines culturel, humanitaire et autres. Vous avez certainement raison, nous avons également un grand potentiel pour développer des liens économiques, car vous et nous avons certains avantages dans un certain nombre de domaines où nous pouvons développer la coopération. J’en ai également parlé dans mon discours. La Moldavie a un régime de libre-échange avec l’Union européenne et, à l’initiative des représentants de l’Arménie, je pense que nous serons en mesure de faire bon usage de cette opportunité. Nous sommes sur le même marché dans certaines directions, mais bien sûr nous ne sommes pas des concurrents, nous ne pouvons que faire l’éloge du brandy arménien et d’autres produits. Nous avons également de nombreuses similitudes dans diverses réformes, comme dans le domaine des finances publiques. Pendant mes années à la Banque mondiale, j’ai eu de nombreux contacts avec le ministère des Finances de votre pays, où des réformes progressives ont eu lieu. Autrement dit, nous pouvons stimuler notre interaction de différentes manières et donner un nouvel essor.

Et bien sûr, nous vous attendons en République de Moldavie. Avant ma visite, j’ai parlé à Igor Dodon, il vous adresse ses salutations chaleureuses.

Je pense également que le travail de la Commission intergouvernementale, qui est une bonne plate-forme pour discuter des questions et des opportunités de développement de la coopération, devrait être repris. »

Les Premiers ministres d’Arménie et de Moldavie ont discuté d’un large éventail de questions liées au développement des relations économiques bilatérales.