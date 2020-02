Le Président Sarkissian apprécie hautement les programmes humanitaires de la Croix-Rouge allemande

Le président de la République d’Arménie, Armen Sarkissian, a reçu Karl-Heinz Schade, responsable des programmes caritatifs en Arménie mis en œuvre par la Croix-Rouge regionale du Wurtemberg.

Appréciant hautement les programmes humanitaires de la Croix-Rouge allemande en Arménie, le président Sarkissian a remercié le travail accompli par l’organisation au cours des dernières années .

Karl-Heinz Schade a noté qu’il souhaite continuer à soutenir l’Arménie et, et avec ses amis, ils mènent le programme Charity Kitchen depuis 18 ans, qui prend de l’ampleur et augmente le nombre de bénéficiaires.

Les interlocuteurs ont discuté des plans futurs. Le Président Sarkissian a proposé de penser à créer une petite économie séparée qui leur permettrait d’utiliser leur propre production, de créer de nouveaux emplois, rendant le programme autosuffisant et durable. Karl-Heinz Schade a accepté la proposition avec enthousiasme .