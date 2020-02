Tigran Khatchatrian a rencontré l’Ambassadeur d’Allemagne

Le 31 janvier, le ministre arménien de l’Économie, Tigran Khachatryan, a rencontré l’Ambassadeur d’Allemagne en Arménie Michael Johannes Banzhaf et le directeur de « Berlin Economics » Riccardo Guiucci.

Le ministre, saluant les invités, a noté : « Le travail des derniers mois montre que nous avons des succès et des choses à faire dans un proche avenir. Je suis reconnaissant pour nos résultats communs. »

L’ambassadeur a remercié le ministre pour la réception, notant : « Le but de notre réunion d’aujourd’hui est d’assurer la continuité d’une coopération efficace. La création d’un Centre de soutien aux investisseurs par le Ministère de l’économie de la République d’Arménie sera une grande réussite, qui facilitera à la fois le travail avec les investisseurs étrangers en général et le format et la coopération avec « Berlin Economics ». Nous serons également heureux de discuter de notre coopération future aujourd’hui ; Votre évaluation est importante pour nous pour déterminer les besoins auxquels le gouvernement allemand peut répondre. »

Les participants à la réunion ont également discuté des possibilités d’organiser un forum des affaires arméno-allemand à l’automne de cette année et des détails organisationnels.